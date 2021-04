Die Umfrage des Elternbeirats ist verfälscht worden. (Christoph Soeder/DPA)

Eine Online-Umfrage des Zentralelternbeirats (ZEB) zur Maskenpflicht und zu Tests an Schulen ist manipuliert worden. Das haben die ZEB-Vorstandssprecher Michael Skibbe und Martin Stoevesandt am Dienstag mitgeteilt. Wie Stoevesandt bestätigte, hat bei der Umfrage ein sogenannter Bot (ein Computerprogramm) 7000 mal für das Tragen von medizinischen Masken an Grundschulen votiert und damit das Ergebnis gekippt. „Wir waren nicht überrascht, als es zunächst eine kleine Mehrheit gegen die Masken gab, am nächsten Tag war das dann ganz deutlich anders.“

Der Zentralelternbeirat hatte die Ergebnisse der Umfrage überprüft, nachdem sich Teilnehmer schriftlich über Unstimmigkeiten beschwert hatten. Dadurch war unter anderem aufgefallen, dass rund 7000 Stimmen an einem Tag jeweils nur null Sekunden für die Beantwortung der Fragen benötigt hätten. Dies sei nur per Computer machbar, so der Elternvertreter. Außerdem sind zum Beispiel in Oberneuland 628 Stimmen abgegeben worden – bei rund 300 Schülern. „Wir haben uns dann an den Provider gewandt und uns die Tabellen zur Umfrage genau angesehen.“

Wer hinter dem Bot steckt, weiß der Zentralelternbeirat nicht. Martin Stoevesandt kommentierte den Vorfall am Dienstag: „Wir werden das nicht strafrechtlich verfolgen.“ Die Manipulation der Schul-Umfrage sei ärgerlich, aber das sei es dann auch.