Im Landgericht Bremen hat an diesem Montag das Opfer, im Prozess um den versuchten Totschlag in der Diskothek Avenue, ausgesagt. (Frank Thomas Koch)

Das Opfer berichtet als Zeuge vor Gericht von den Schmerzen und den Schwindelgefühlen, unter denen es auch mehr als sieben Monate nach der Tat noch leidet. Der junge Mann erzählt von dem Bluterguss in Form eines Schuhabdrucks in seinem Gesicht, von dem gebrochenen Jochbein, den beiden zerschlagenen Zähnen und den Hämatomen im gesamten Gesicht. Keine Frage, dem 22-Jährigen wurde am 18. November vergangenen Jahres in der Diskothek Avenue übel mitgespielt. Am Boden liegend hat er einen Tritt ins Gesicht erhalten. Mindestens einen, wie später ein anderer Zeuge aussagt. Die Staatsanwaltschaft spricht der Anklage sogar von vier Tritten.

Doch war es wirklich der 20-Jährige, der zusammen mit seinem 24-jährigen Onkel auf der Anklagebank sitzt, der zugetreten hat? Und der sich dafür vor dem Landgericht wegen versuchten Totschlags verantworten muss. Es sei häufig sehr schwierig, dem Angeklagten in so einem Fall einen Tötungsvorsatz nachzuweisen, hat Bremens Leitender Oberstaatsanwalt Janhenning Kuhn erst vor Kurzem in einem Gespräch mit dem WESER-KURIER gesagt. Der zweite Verhandlungstag in diesem Prozess lässt erahnen, was er damit meint.

Der 20-jährige Angeklagte soll in jener Nacht zusammen mit seinem nur unwesentlich älteren Onkel bewusst einen Streit mit einer Gruppe Diskothekenbesucher provoziert und in dessen Verlauf dann mehrfach auf sein wehrloses Opfer eingetreten haben, sagt die Staatsanwaltschaft. Doch der Beschuldigte liefert am Montag vor Gericht eine vollkommen andere Version des Geschehens. Er räumt ein, eine Frau aus der anderen Gruppe als "Hure" beschimpft zu haben. Aber nur, weil sie ihn zuvor selbst übel beschimpft habe. "Verpiss dich, du Fettsack", soll sie vor allen anderen zu ihm gesagt haben. Und ja, er habe tatsächlich als Erster zugeschlagen. Aber nur, weil er sich von der Gruppe bedroht gefühlt habe. "Ich habe gespürt, gleich geht's los, und du kriegst die erste Faust."

"Aber ich habe niemandem ins Gesicht getreten"

Daraus habe sich eine Schlägerei ergeben, in der er selbst zu Boden gegangen sei. "Aber ich habe niemandem ins Gesicht getreten." Sein Onkel habe ihm dann aufgeholfen, und sie hätten sofort gemeinsam die Diskothek verlassen. Später sei er noch einmal zurückgekommen, um die Sache friedlich zu klären. Dabei wurde er von der Polizei festgenommen.

Nächster Zeuge ist das Opfer. Der junge Mann mit den schweren Gesichtsverletzungen. Was er zu dem Vorfall sagen kann, fragt ihn die Richterin. "Gar nichts", antwortet er. "Ich kann mich leider überhaupt nicht erinnern." Er sei in die Diskothek gegangen, um mit Freunden zu feiern. Was danach geschah, sei alles weg. "Völliger Blackout." Die nächste Erinnerung stamme aus dem Krankenhaus.

Umso deutlicher erinnert sich der nächste Zeuge, der in der Auseinandersetzung in erster Reihe mitmischte. Es sind vor allem seine Aussagen, auf denen die Anklage beruht. Der Angeklagte habe eine der Frauen als Schlampe bezeichnet, weil sie ihn nicht in den für die private Geburtstagsfeier angemieteten VIP-Bereich der Disko lassen wollte. Daraufhin sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Ein Freund – das 22-jährige Opfer – sei dazwischen gegangen und habe vom Angeklagten sofort eine verpasst bekommen. Er sei zu Boden gegangen, und der Angeklagte habe ihm noch ins Gesicht getreten. "Mit voller Kraft. Er hat richtig ausgeholt und komplett durchgezogen", erklärt der Zeuge und demonstriert dies auf Bitte des Gerichts mit einer Bewegung, die an einen weiten Abschlag des Torwarts beim Fußball erinnert.

Der Zeuge ist sich seiner Sache absolut sicher, doch er bleibt am Montag vor Gericht der Einzige, der etwas zu dem Tritt sagt. Ein weiterer Mann, ebenfalls aus der Gruppe des Opfers, hat nichts gesehen. Er selbst sei von dem Begleiter des 20-Jährigen zu Boden geschlagen worden, berichtet er, kann den zwei Meter von ihm entfernt sitzenden 24-Jährigen aber nicht identifizieren.

Der Prozess wird am Mittwoch, 18. Juli, um 10 Uhr fortgesetzt.