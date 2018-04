Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) will sich aus der Landesregierung nach der Bürgerschaftswahl 2019 zurückziehen. (Frank Thomas Koch)

Hohn und Spott von der Opposition, warme Worte vom eigenen Landesvorstand, beredtes Schweigen beim Koalitionspartner SPD: Der angekündigte Rückzug von Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) hat am Freitag eine breite Palette von Reaktionen ausgelöst. Aus Sicht von CDU, Linken und Liberalen ist Lohses Ausscheiden aus dem Senat nach der Wahl 2019 nichts, worüber man traurig sein müsste. Am Ende seiner Amtszeit „werden es acht verlorene Jahre für Bremen sein“, bilanzierte FDP-Bürgerschaftsfraktionschefin Lencke Steiner. Wichtige Infrastrukturprojekte wie das Verkehrskonzept Überseestadt seien unter Lohse „nur sehr schleppend und fast schon widerwillig vorangetrieben“ worden. Steiner nahm die Personalie zum Anlass, einen neuen Ressortzuschnitt für Lohses Behörde zu fordern. Nach 2019 müssten die fachlichen Zuständigkeiten für Bau und Verkehr im Wirtschaftsressort angesiedelt werden.

CDU-Verkehrspolitiker Heiko Strohmann bewertete Lohses Ankündigung so: „Er beendet seine Laufbahn so, wie er sie begonnen hat, hasenfüßig und inkonsequent.“ Damit bezog er sich auf den Umstand, dass der Senator bis zu seinem Ausstieg aus der Politik noch ein komplettes Jahr im Amt bleiben will. Eine solcher Rückzug auf Raten sei halbherzig. Das sieht auch die Linke so. Deren Landesvorstandsmitglied Christoph Spehr erklärte: „Eine ‚lahme Ente‘ als Bausenator kann sich Bremen nicht leisten.“ Wenn die Grünen wirklich etwas ändern wollten an ihrem Umgang mit dem Bau- und Umweltressort, dann müssten sie das jetzt tun, urteilte Spehr.

Respekt aus eigenen Reihen

Die Grünen-Landesvorsitzenden Alexandra Werwath und Ralph Saxe zollten Lohse dagegen Respekt. Der scheidende Senator habe in seiner bisherigen Dienstzeit bereits „viele entscheidende Weichen für Bremens Zukunft gestellt“. Vom Koalitionspartner SPD gab es am Freitag keinerlei Reaktion auf die Grünen-Personalie. Weder Partei noch Bürgerschaftsfraktion äußerten sich zu dem Vorgang. Zwischen dem grün-geführten Umweltressort und den Sozialdemokraten hatte es in der Vergangenheit immer wieder Spannungen gegeben, beispielsweise in der Frage der Bebauung ökologisch sensibler Flächen oder etwa, als es bei der städtebaulichen Konzeption für das Kellogg-Gelände zu einem Kompetenzgerangel mit dem SPD-Wirtschaftsressort kam.

Unterdessen zeichnet sich noch keine Entscheidung in der Frage ab, ob die Grünen mit Finanzsenatorin Karoline Linnert oder der Bürgerschaftsfraktionsvorsitzenden Maike Schaefer an der Spitze in den Wahlkampf 2019 ziehen werden. Spitzenvertreter von Partei und Fraktion halten sich mit Wasserstandsmeldungen sehr zurück. Die meisten sehen allerdings die machtbewusste Finanzsenatorin leicht im Vorteil. Schaefer, so diese Lesart, könnte mit der Aussicht „abgefunden“ werden, nach der Wahl 2019 die Nachfolge Lohses an der Spitze der Umweltbehörde anzutreten.