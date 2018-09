Claudia Bernhard (Linke). (Klama)

Die Mitglieder der Bremer SPD haben sich auf ihrem Landesparteitag am Sonnabend für einen Landesmindestlohn in von 12,00 Euro ausgesprochen. Laut Beschluss soll der Landesmindestlohn so schnell wie möglich stufenweise auf diesen Wert angehoben werden. Die Sozialdemokraten gaben ihrem Landesvorstand mit auf den Weg, dass dieser ein entsprechendes Verfahren für die kommende Legislaturperiode im Entwurf des SPD-Zukunftsprogramms 2019 - 2023, also dem Regierungsprogramm zur Bürgerschaftswahl 2019, vorschlagen soll. Die von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) vorab im Gespräch mit dem WESER-KURIER geforderten 10,80 Euro sollen dabei den verbindlichen Einstieg für die Erhöhung bilden.

Die Linken wollen mit 12,63 Euro mit einem deutlich höheren Wert für den Landesmindestlohn in den Bürgerschaftswahlkampf gehen. Dieser Wert ist auf Bundesebene errechnet worden, um nicht unter die Armutsgrenze zu rutschen. Dem wollen sich die Bremer Linken nach Angaben der arbeitsmarktpolitischen Sprecherin Claudia Bernhard anschließen und diesen in ihr Wahlprogramm festschreiben. Entsprechend empfindet sie die vom Bürgermeister vorgeschlagenen 10,80 Euro als „sehr zaghaften“ Schritt. Generell begrüßt Bernhard es, dass die SPD bereit ist, den Landesmindestlohn nun wieder vom bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn zu entkoppeln. Sie hofft, dass der Vorstoß auch nach der Wahl noch Bestand hat. „Denn es ist offensichtlich, dass sich die SPD nach den schlechten Umfragewerten bewegen und ihre Klientel bedienen muss“, sagt Bernhard.

Auf Ablehnung stoßen die Vorschläge von Sieling und der SPD bei den Liberalen und den Christdemokraten, aber auch bei Robert Bücking von den Grünen, dem Koalitionspartner der SPD. Er sieht in dem Vorstoß „eine kleine Verbeugung nach links“, hält ihn aber insgesamt für „ein ganz schlechtes Signal“. Natürlich sei es richtig, dass es in den untersten Lohngruppen extrem knapp sei und man alles daran setzen müsse, dies zu verbessern. Aber: „Den Wählern einen solchen Bären aufzubinden, dass es möglich ist, mit einem Fingerschnipp einen solchen Sprung zu machen, da verschlägt es einem den Atem“, sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen Bürgerschaftsfraktion. Bücking rechnet vor, dass das Arbeitgeberbrutto bei einem Sprung von 10,80 auf 12,00 Euro bei einer Vollzeitstelle um 600 Euro steigen würde. „Das macht die Arbeit so teuer, dass sich das kein Reinigungsunternehmen oder Handwerksbetrieb wird leisten können.“ Bücking spricht sich stattdessen für Entlastungen der unteren Lohngruppen bei den Sozialabgaben und Steuern aus.

FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner hält den Landesmindestlohn als Insellösung generell für „blödsinnig“. „Damit haben wir uns ein Bürokratiemonster erschaffen, das den Unternehmen doppelte Arbeit macht“, sagt sie. Sie stehe dagegen voll hinter dem bundesweiten Mindestlohn und dahinter, dass Tariflöhne von den Sozialpartnern – also Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern – verabredet würden. „So kann festgelegt werden, was für die jeweilige Branche die richtige Höhe ist“, sagt Steiner.

Der CDU-Landesvorsitzende Jörg Kastendiek bewertet den Vorstoß der SPD als „Wahlkampfgetöse“. Bei einer Erhöhung des Landesmindestlohnes besteht aus seiner Sicht die Gefahr, dass bestimmte Arbeit nicht mehr nachgefragt werde. Zudem befürchtet er, dass die Sozialdemokraten es nicht beim Landesmindestlohn für den Öffentlichen Dienst, für Unternehmen unter kommunalem Einfluss und Firmen, die im Auftrag der Stadt Dienstleistungen erbringen, belassen werden: „Wenn sie schon einmal dabei, könnten sie ihn auch auf weitere Bereiche ausweiten“, so seine Befürchtung. Auch Kastendiek verweist auf die Vorteile des bundesweiten Mindestlohns und der Tarifautonomie, also das Recht der Sozialpartner, ohne Einmischung durch den Staat Tarifverträge auszuhandeln.

Im Gespräch mit dem WESER-KURIER hatte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) vor dem Landesparteitag seinen Unmut über das aktuelle Niveau des bundesweiten Mindestlohns geäußert. „Damit bin ich absolut nicht zufrieden“, sagte er. Als Begründung nannte er unter anderem, dass dies nicht ausreichen würde, um zu verhindern, dass in Vollzeit arbeitende Menschen aufstockende Leistungen beantragen müssten. Aktuell liegt der bundesweit gesetzliche Mindestlohn bei 8,84 Euro. Der Bremer Landesmindestlohn ist an die Höhe des bundesweit gesetzlichen Mindestlohns gekoppelt.