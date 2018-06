Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) begrüßte das neue Team. (dpa)

Jetzt gibt es den neuen Ordnungsdienst auch ganz offiziell. Am Freitag haben 18 Mitarbeiter, darunter eine Referatsleiterin, eine Einsatzleiterin und ein Einsatzleiter, ihren Dienst begonnen. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) begrüßte das neue Team, das spätestens ab Oktober (wir berichteten) für mehr Sicherheit und Sauberkeit in Bremen sorgen soll. Mäurer kündigte an, dass das Team personell noch wachsen könne. "Jetzt fangen wir erst mal an und sammeln bei der ersten Ausbildungsgruppe wichtige Erfahrungen."

In den nächsten Wochen steht für die Mitarbeiter vor allem Schule auf dem Programm. Sie werden unter anderem in rechtlichen Fragen ausgebildet, müssen aber auch lernen, wie man Konflikte löst. Auf der Straße wird man die "Ordnungsdienst-Azubis" ab Ende Juli erkennen, bis dahin sollen alle Uniformen da sein. Kümmern soll sich der Ordnungsdienst künftig unter anderem um Bürgerbeschwerden und die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes.