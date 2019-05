Gegen zwei Drogendealer im Alter von 25 und 28 Jahren wurden Haftbefehle vollstreckt. (Symbolbild) (Björn Hake)

Der Polizei Bremen ist am Montag nach eigenen Angaben ein weiterer Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen: Knapp 100 Beamte durchsuchten im Rahmen einer groß angelegten Aktion insgesamt neun Wohnungen in den Stadtteilen Innenstadt, Vahr und Huchting. Dabei beschlagnahmten sie unter anderem Marihuana, Spice, Kokain, Waffen und weitere wichtige Beweismittel. Zudem wurden zwei Drogendealer im Alter von 25 und 28 Jahren verhaftet.

Sie gehören zu einer Gruppe von neun Männern, die Ermittler der Polizei bereits seit Längerem wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln im Visier hat. Sie sollen zu einer "Lieferdienst-Gruppe" gehören, die Drogen nach vorangegangener telefonischer Bestellung in Bremen und im niedersächsischen Umland auslieferte. Am Montag wurden die Wohnungen aller Verdächtigen durchsucht. Die Ermittlungen dauern an. (var)