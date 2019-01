Laut der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) warten rund 10.000 schwerkranke Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan. (Daniel Maurer/dpa)

Bremen fordert schärfere Regeln für Organspenden: Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) spricht sich deutlich für die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) favorisierte „doppelte Widerspruchslösung“ aus. Danach gilt jeder automatisch als Organspender – zu Lebzeiten, kann man aber widersprechen, ansonsten sollen im Todesfall als doppelte Schranke die Angehörigen befragt werden.

„Ich persönlich bin für eine Widerspruchslösung, weil dies wahrscheinlich dazu führt, dass sich jede und jeder Einzelne mit dem Thema beschäftigt und die Verantwortung für die Entscheidung übernimmt“, betont die Senatorin. Viele Menschen würden einer Organspende positiv gegenüberstehen, aber eine Entscheidung auf später verschieben. Quante-Brandt: „Wichtig ist, sich überhaupt zu entscheiden.“

Niedersächsische Amtskollegin dagegen

Niedersachsens Gesundheitsministerin ­Carola Reimann (SPD) lehnt die Widerspruchslösung ab: „Für mich hat Selbstbestimmung den höchsten Stellenwert. Für mich ist wichtig – und dafür werbe ich sehr –, dass jede und jeder eine eigene, bewusste Entscheidung für sich trifft und diese auf dem Organspendeausweis dokumentiert“, sagt sie. Die Widerspruchslösung nehme in Kauf, dass für Menschen, die sich nicht mit dem Thema befasst haben, eine Entscheidung getroffen oder ihnen abgenommen werde. Reimann: „Ich will, dass jede und jeder eine eigene Entscheidung trifft, gegebenenfalls eben auch eine ablehnende. Deshalb stehe ich der ­Widerspruchslösung kritisch gegenüber.“

In Deutschland gibt es zu wenige Spenderorgane, auch wenn im vergangenen Jahr erstmals nach langem Abwärtstrend die Zahl ­lebensrettender Organspenden wieder gestiegen ist: von 797 auf 955 Spender. Damit kommen 11,5 Spender auf eine Million Einwohner. Laut der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) warten rund 10.000 schwerkranke Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan. In Bremen warteten Ende vergangenen Jahres 75 Menschen auf eine Organspende, in Niedersachsen waren es 929. In beiden Bundesländern ist die Zahl der Spender – gegen den Bundestrend – im vergangenen Jahr gesunken: in der Hansestadt von sieben auf vier und im Nachbarbundesland von 64 auf 62. In Hamburg dagegen hat sie sich von 24 auf 55 mehr als verdoppelt.

Bisher sind Organentnahmen nur bei ausdrücklich erklärter Zustimmung erlaubt. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verfügt nur jeder Dritte über einen Organspendeausweis. Die Organspende-Beauftragte des Landes Bremen, Sonja Schäfer, hält die Widerspruchslösung für den falschen Weg: „Die Spende sollte eine Spende bleiben, das kann man nicht verordnen. Stattdessen muss mehr in Information und Aufklärung investiert werden. An dieser Stelle haben wir ein deutliches Defizit“, betont sie.

Organspende als Bestandteil des Schulunterrichts

Ein Schlüssel seien die Schulen: In anderen Bundesländern sei das Thema Organspende verpflichtender Bestandteil des Unterrichts. „In Bremen ist das leider nicht der Fall. Der Schulunterricht eignet sich optimal, um eine Position zu finden und das Thema auch in die Familie zu tragen. Man hat damit eine Art Schneeballsystem, um möglichst viele Menschen in der Bevölkerung zu erreichen.“

Bundestag berät über Verbesserungen für Kliniken

Noch im Januar soll ein Antrag zur Widerspruchslösung vorgelegt werden. An diesem Donnerstag berät der Bundestag zunächst über einen Gesetzentwurf aus dem Gesundheitsministerium, der die Bedingungen in den Kliniken für Organspenden verbessern soll. Kernpunkte sind höhere Vergütungen durch die Krankenkassen und mehr Freiraum für Transplantationsbeauftragte in den Kliniken. Bremen und Niedersachsen hatten dies gemeinsam mit den anderen Ländern bereits im Juni bei der Gesundheitsministerkonferenz gefordert. „Wenn das neue Gesetz in Kraft getreten ist, haben wir mehr Planungssicherheit, um über eine landesrechtliche Regelung in Bremen die Aufgabe der Transplantationsbeauftragten verbindlich festzuschreiben“, betont Quante-Brandt. Damit gebe es eine sichere Grundlage, potenzielle Spender schneller zu erkennen und Verfahren zur Organentnahme zügiger in die Wege zu leiten.

Der niedersächsische Landtag hat bereits im vergangenen Jahr ein neues Transplantationsgesetz verabschiedet, das die Qualifikation und die Freistellung von Transplantationsbeauftragten in den Kliniken regelt. Es ist zum 1. Januar in Kraft getreten.