Die Karte zeigt in Rot, wo am Sonntagabend Sturmböen von mehr als 100 Stundenkilometern drohen. (obs/WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH)

Die Deutsche Bahn hat Reisenden wegen des erwarteten Sturms „Sabine“ empfohlen, für Sonntag, Montag oder Dienstag geplante Reisen zu verschieben. Im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn werde ab Sonntagabend mit erheblichen Beeinträchtigungen insbesondere im Norden und Westen Deutschlands gerechnet, teilte die Bahn mit. „Wir empfehlen unseren Reisenden von Sonntag, 09.02.2020 bis Dienstag, 11.02.2020 ihre geplante Reise auf einen anderen Tag zu verschieben.“

Auch in Bremen rüstet man sich für den Sturm. Der Direktor des Bürgerparks riet gegenüber butenunbinnen davon ab, den Park am Montag und Dienstag zu betreten. "Wir bitten alle Leute, Sonntag und Montag nicht in den Park zu kommen", sagte Tim Großmann. Eigentlich sollte dort am Sonntag auch ein Lauf der Winterlaufserie stattfinden, der wird nun um eine Woche verschoben.

Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes wird am Sonntag das Sturmtief "Sabine" über Bremen und die Küstenorte Niedersachsens ziehen. (dpa/jfj)