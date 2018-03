Das Osterfeuer am Strand vor dem Café Sand findet 2018 nicht statt. (Frank Thomas Koch)

Das beliebte Osterfeuer am Café Sand wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie eine Mitarbeiterin am Freitag sagte, sei das Wetter an Ostern einfach zu unberechenbar.

Im vergangenen Jahr musste das Osterfeuer, das traditionell am Ostersamstag am Strand an der Weser stattfindet, wegen starkem Wind und Hochwassergefahr abgesagt werden.

2018 haben die Veranstalter das Event deshalb gar nicht erst beim Ordnungsamt angemeldet. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass das Osterfeuer im kommenden Jahr wieder stattfindet, hieß es am Freitag.

Die Auflagen der Stadt Bremen für Osterfeuer sehen vor, dass sie nicht entzündet werden dürfen, wenn der Wind mit mehr als Windstärke fünf weht.

Die umliegenden Wassersportvereine, der Segelverein Bremen, der Bremer Ruderclub Hansa und der Bremer Ruderverein, haben laut Ordnungsamt jeweils Osterfeuer angemeldet. (ech)