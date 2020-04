Küchenchef Thor Vandersee (links) und Duran Karadagli vom Restaurant Kvartier präsentieren Speisen zum Mitnehmen. Wie andere Bremer Restaurants bieten auch sie festliche Menüs für die Osterfeiertage an. (Frank Thomas Koch)

Wenn Gäste schon nicht zum Ostergenuss in ihre Lokale kommen können, dann kann der Ostergenuss ja immerhin noch zu ihnen nach Hause kommen. Nach diesem Motto haben sich zahlreiche Bremer Gastronomen besondere Angebote überlegt, wie sie ihre Gäste während der Feiertage auch bei sich zu Hause bewirten können. Eine Auswahl.



Das in der City gelegene Restaurant Medio bietet ein Drei-Gang-Menü an. Vorspeise: Cremesuppe aus weißem Spargel mit grünen Spargelspitzen. Hauptgang: wahlweise Rinderroulade in Merlotjus oder mit einer Lachsfarce gefüllte Limandes-Röllchen in einer Hummer-Champagner-Soße. Dessert: Eierlikör Panna Cotta mit Vanille-Erdbeere-Grütze und Baiser. Menüpreis mit Roulade: 35 Euro, mit Limandes: 40 Euro. Bestellschluss: Freitag, 19 Uhr. Abholung: Sonnabend, 11. April, 16 bis 19 Uhr. Kontakt: 04 21/33 65 20 65, E-Mail medio-bremen@t-online.de

Orangen-Panna-Cotta



Das Kvartier aus dem Steintor offeriert am Ostersonntag und -montag ein Drei-Gang-Menü. Vorspeise: Lachspralinen mit Dill-Frischkäse auf Wildkräutersalat und Maracuja-Senf-Dressing. Hauptgang: wahlweise Kräuter-Lammrücken mit Kartoffel-Petersilienwurzel-Püree, mariniertem grünen Spargel oder gebratene Doradenfilets mit Kräuter-Parmesan-Polenta, buntem Ofengemüse und Safran Hollandaise. Dessert: Orangen-Panna-Cotta mit marinierten Beeren. Menüpreis pro Person: 31,90 Euro. Bestellschluss: täglich bis 19.30 Uhr. Abholung: 10.und 11. April zwischen 16 und 20 Uhr. Kontakt: 04 21/89 70 01 09, info@kvartier-bremen.de.



Das Isaak’s Garden aus Schwachhausen bietet Osterboxen an, die allesamt auf zwei Personen ausgerichtet sind und folgendes Drei-Gang-Menü enthalten. Vorspeise: Ceviche – Grapefruit, marinierter Lachs, Kabeljau und Thunfisch, Chili-Mayonnaise, frische Limette und Koriander. Hauptgang: Lammrückenfilet – Sous-vide gegart, Lammgewürzkruste, Mandelpolenta- Schnitten und rote Paprikasauce, Dessert: Erdbeer Crème Brûlée. Menüpreis für die einfache Osterbox: 65 Euro. Bestellschluss: diesen Mittwoch, 8.April, 18 Uhr, per E-Mail inklusive Angabe von Name, Rechnungsadresse sowie Abholungswunschtermin. Abholung: 9. April zwischen 15 und 18 Uhr sowie am 10., 11.und 12. April zwischen 12 und 15 Uhr. Kontakt: 04 21/84 13 53 70, E-Mail kontakt@isaaksgarden.de.

Das Schröter’s Leib und Seele aus dem Schnoor-Viertel bietet an den Ostertagen ein Spezialmenü an. Als Vorspeise gibt es darunter beispielsweise Vitello Tartufo mit rosa gebratenem Kalbstafelspitz und getrüffelter Thunfischcreme (14 Euro), als Hauptgericht etwa geschmorte Lammschulter auf mediterranem Bohnencassoulet mit Taggiasca-Oliven-Kartoffelstampf (18 Euro). Bestellschluss: täglich bis 17 Uhr. Abholung: 10., 11. und 12. April zwischen 16 und 19 Uhr. Kontakt: 04 21/32 66 77, info@schroeters-schnoor.de



Das Oberneulanders serviert ab Gründonnerstag Omas Osterlammbraten mit Kaiserschoten-Karotten-Selleriegemüse, Rosmarinsoße und Kartoffelgratin. Der Braten ist vorgegart, portioniert und zu Hause mit Anleitung zuzubereiten. Preis: 18,70 Euro. Bestellschluss: mindestens einen Tag im Voraus telefonisch oder per E-Mail. Abholung: täglich zwischen 12 und 20 Uhr. Kontakt: 04 21/364 85 37, info@oberneulanders.de.

Eine Osterkiste vom Kuhhirten



Beim Kuhhirten aus dem Stadtwerder kann man sich eine Osterkiste bestellen, die wahlweise selbst zusammengestellt werden kann. Die für zwei Personen ausgerichtete Standardvariante enthält neben zwei Osterhasenbrötchen ein Drei-Gang-Menü. Vorspeise: je einmal Lauch- und Kartoffelsuppe. Hauptspeise: je einmal Lammbraten und Rouladen. Dessert: Doppelportion Rote Grütze mit Vanillesoße. Die warmen Speisen sind vakuumverpackt und zu Hause mit Anleitung zuzubereiten. Menüpreis für die Standardvariante: 49 Euro. Bestellschluss: Donnerstag, 9. April, per E-Mail. Abholung: ab 10. April täglich zwischen 11.30 und 19 Uhr. Kontakt: 04 21/55 52 02, info@derkuhhirte.de



Die Münchhausen Deli aus der Neustadt bietet Pastrami mit hausgemachter Senfmayo zu 5,50 Euro pro 100 Gramm sowie eine Auswahl an Desserts an, darunter etwa Carrot Cake mit Walnüssen und weißem Schokoladen-Frischkäse-Frosting für vier Euro. Bestellschluss: 8. April per E-Mail. Abholung: 11. April zwischen 11 und 14 Uhr. Kontakt: 04 21/48 44 77 31, E-Mail muenchhausendeli@gmail.com.



Die Gelateria da Ros hat während der Feiertage alle Spaghetti-Eis-Sorten für fünf Euro im Angebot. Bei der Bestellung ist „Ostern“ als Stichwort anzugeben. Lieferung: zwischen dem 10.und 13.April ab zehn Euro Bestellwert. Kontakt: 04 21/67 35 63 52.

