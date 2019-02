Ursache unklar

Osterholz: Strohballen brennen am Ehlersdamm

Christian Butt

Ein Feuer im Bremer Stadtteil Osterholz hat in der Nacht zu Dienstag zahlreiche Feuerwehrleute beschäftigt. Aus noch ungeklärter Ursache standen auf einem Reiterhofgelände am Ehlersdamm zahlreiche Strohballen in Brand.