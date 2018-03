Auch die Gondeln des Break Dancer drehen sich auf der Osterwiese. (Christina Kuhaupt)

Nun handele es sich aber wirklich um die letzte Runde, teilt eine monotone Männerstimme über Lautsprecher mit. Sekunden später wird die Ankündigung zurückgenommen – vorausgesetzt, die Leute wollen noch. Lichter blinken, die wenigen Leute grölen; es gibt eine weitere Runde.

Bis zum Sonntag, 8. April, geht es wieder laut und bunt auf der Bürgerweide zu, denn am Freitag hat die Osterwiese begonnen. Um Punkt 13 Uhr drehten sich die ersten Karussells, ab 14 Uhr öffneten auch die weiteren Attraktionen und die Imbissbuden bei Temperaturen um sieben Grad. "Das ist verhältnismäßig gutes Wetter", sagt Claudia Vespermann. Sie gehört mit ihrem Fahrgeschäft Break Dancer seit 1985 zur Osterwiese und sitzt dick verpackt in ihrer kleinen Kabine, aus der sie Fahrtschips verkauft. "Man kann nur falsch angezogen sein", sagt sie. Geöffnet hat das Volksfest – außer am Karfreitag – täglich von 14 bis 23 Uhr.

In den ersten Stunden schlendern nur wenige Besucher über die Bürgerweide. Lebkuchenherzen oder Kuscheltiere führt kaum einer mit sich. Grölende Besucher gibt es nur vereinzelt, für Kirmesstimmung sorgen eher die Ansprachen der Losverkäufer. "Das ist zu Beginn immer so", sagt Vespermann. Erst gegen Abend, wenn die offizielle Eröffnungsfeier vorbei ist, werde es voller. Bis dahin sind es vor allem Kinder und Jugendliche, die zwischen Autoscooter und Achterbahn hin und her rennen. Ältere Besucher geben sich eher mit Kulinarischem zufrieden. Vor allem mit warmen Speisen, aber auch mit Süßigkeiten.

So auch Petra Wendt. Sie ist nach der Arbeit mit ihrer Tochter zum Bummeln hergekommen. Nun steht sie mit einem Schaumeis auf einer Rampe vor dem Break Dancer und schaut ihrer Tochter zu, die etwas erhöht in einer der Gondeln ihre Runden dreht. Früher ist sie auch mitgefahren, doch inzwischen bleibt sie in der Beobachterrolle. Als ihre Tochter an ihr vorbeirauscht, tippt sich die junge Frau mit der flachen Hand mehrere Male auf den Mund. "Sie tut, als würde sie gähnen", sagt Petra Wendt, "dabei hat sie noch drei Fahrten vor sich."