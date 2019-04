Am Blexer Bogen soll der Offshore-Terminal in Bremerhaven entstehen. (Frank Thomas Koch)

Der geplante Bau des Offshore-Terminals in Bremerhaven (OTB) ist in noch weitere Ferne gerückt. Einen Kompromiss wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, nachdem am Montag nach Informationen des WESER-KURIER auch die Umweltschützer vom BUND Berufung gegen das jüngste OTB-Urteil eingelegt haben. So läuft alles auf einen jahrelangen Rechtsstreit hinaus. Der Senat hatte gehofft, sich mit dem BUND außergerichtlich einigen zu können.

"Beim OTB wird mit Steuermillionen einer Fata Morgana nachgejagt", erklärt BUND-Geschäftsführer Martin Rode. Der Hafen sei weder für die Energiewende, noch für die Bremerhavener Offshorewind-Produktion erforderlich. "Der BUND fordert den Senat daher erneut auf, Abstand von diesem Projekt zu nehmen", so Rode.