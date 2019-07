Bremerhaven

Otterbaby im Zoo am Meer geboren

Am 12. Juni erblickte im Zoo am Meer in Bremerhaven ein Jungtier bei den Zwergottern das Licht der Welt. Besucher können nun einen Blick in das Gehege werfen.