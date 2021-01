Ein Paar wurde an einer Bushaltestelle in Arbergen angegriffen (Symbolbild). (Julian Stratenschulte)

Zwei Unbekannte haben am Samstagabend einen 45 Jahre alten Bremer und seine 39-jährige Freundin an einer Bushaltestelle in Arbergen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, sollen dabei auch ein Schlagstock und ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt.

Alle Beteiligten waren zuvor mit einem Bus der Linie 41 in Hemelingen unterwegs. Der 45-Jährigen hatte sich beim Busfahrer beschwert, da ein junger Mann keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hatte. Als das Paar später an der Haltestelle Stackkamp ausstieg, wurde es draußen plötzlich von zwei Männern angegangen. Diese sollen Freunde des jungen Mannes ohne Maske gewesen sein. Der 45-Jährige gab an, mit der Faust und einem Schlagstock gegen den Kopf geschlagen worden zu sein, während seine Freundin mit einem Messer bedroht wurde. Die Schläge konnte der Bremer größtenteils abwehren, sodass er nur leichte Verletzungen erlitt. Anschließend flüchteten die Täter schnell zurück in den Bus.

Sie sollen etwa 20 Jahre alt sein, mit dunklem Teint und dunklen Haaren. Einer wird als groß und dick beschrieben. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und mit einem Schlagstock bewaffnet. Sein Komplize wird als kleiner und schlank beschrieben. Er sprach gebrochenes Deutsch und führte ein rotes Messer mit sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0421) 362 3888 zu melden.