Pago Balke (rechts) erhielt am Sonnabend in der Oberen Rathaushalle den 36. Kultur- und Friedenspreis der Villa Ichon. Fazit der Jury: "Er ist eine Bereicherung für die regionale Kulturlandschaft!" Die Laudatio auf den Geehrten hielt sein Freund Albert Schmitt (links), Geschäftsführer der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. (Frank Thomas Koch)

Tusch und Konfettiregen für Pago Balke, das Universaltalent. Die Akteure des Blaumeier-Ateliers ließen sich am Sonnabend von dem eisigen Wind nicht beirren, der über den Domshof pfiff. Maskiert und mit Musikinstrumenten ausgestattet, geleiteten sie die Gäste der Verleihung des mit 5000 Euro dotierten 36. Kultur- und Friedenspreises der Villa Ichon ins Rathaus, wo sie sogleich von dem Ensemble „Lauter Blech“ in Empfang genommen wurden.

Die Blaumeiers setzten nicht nur draußen ein Signal, indem sie rosafarbene Fahnen mit Friedenstauben-Emblem für einen stolzen und sichtlich gerührten Pago Balke schwenkten, der drinnen von Klaus Hübotter mit dem Kultur- und Friedenspreis ausgezeichnet wurde. Sie hatten gleich die ganze Obere Rathaushalle gekapert, um Segel zu setzen und eine der antiquierten Barken gegen ein eigenes Schiff mit zerlöcherten Segeln und Gemüse an Bord auszutauschen.

Und dann ritt er unter stürmischem Beifall in den altehrwürdigen Saal ein, Ritter Pago hoch zu hölzernem Ross, weit über Bremen hinaus bekannte Kultur-Ikone und stets sozial engagierter Streiter für das Wahre, Gute und Schöne. Ausnahmezustand in der Oberen Rathaushalle: „So voll habe ich den Saal noch nie gesehen“, staunte Luise Scherf vom Vorstand der Freunde und Förderer der Villa Ichon.

„Das zeigt, wie sehr Pago Balke in seinem großen Wirkungsspektrum von vielen geliebt und geschätzt wird.“ Albert Schmitt, Geschäftsführer der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, hielt die höchst humoristische Laudatio auf Pago Balke, der nach dem Credo Erich Kästners lebt: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

Schon 1987, so Schmitt, sei Pago Balke mit dem Förderpreis der Villa Ichon ausgezeichnet worden. Dass er erst jetzt den Kultur- und Friedenspreis erhalte, verwundere ihn schon, sagte Schmitt stellvertretend für viele, die sich mit Balke freuen. 1987 war auch das Jahr, in dem Pago Balke, der zuvor an der von Experimentierlust geprägten Bremer Reform-Uni Germanistik und Kunst studiert hatte, beim Blaumeier-Atelier anheuerte.

1999 wird zum Umbruchsjahr

Ein inklusives Bremer Vorzeigeprojekt, in dem Menschen mit und ohne Behinderung mit Künstlern aller Genres Kreatives schaffen. Dafür wurden sie 1992 mit dem europäischen Kulturpreis ausgezeichnet. Internationale Preise regnete es auch für den Film „Verrückt nach Paris“, den Pago Balke gemeinsam mit Eike Besuden, den Blaumeier-Stars und renommierten Schauspielern wie Dominique Horwitz 2001 drehte.

Balke und Besuden verfassten auch das Drehbuch. „Ich weiß bis heute nicht, weshalb ich von meiner Künstlerfamilie, den Blaumeiers, die mich begeistert, beglückt und beflügelt hat, weg bin“, wird Balke später in seiner Dankesrede sagen. 1999 wurde für ihn zum Umbruchsjahr. Er spielte Theater bei Irma Paulis und nahm bei Kammersänger Mihai Zamfir klassischen Gesangsunterricht.

Vieles, was der 1954 im thüringischen Schmalkalden geborene und in Hameln aufgewachsene Balke in seiner Karriere gemacht habe, müsse man einfach selbst erlebt haben, um den Facettenreichtum des Kabarettisten, Schauspielers, Sängers, Regisseurs und Autoren ermessen zu können, betonte Albert Schmitt.

So, wie seine komödiantischen Gastspiele bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Viele können sich noch gut daran erinnern, wie Balke als Hausmeister Hans-Werner „ausse Glocke“ in grauem Kittel auf die Bühne des, so Schmitt, „Allerheiligsten des Bildungsbürgertums“ schlurfte, um 2003 Daniel Harding, den damaligen Chefdirigenten des Orchesters mit dem Liedchen „Dearest Daniel, it was so nice with you“ zu verabschieden, um im Jahr darauf Paavo Järvi, den neuen Chefdirigenten, in fließendem Estnisch zu begrüßen.

Auch das Konzert zum 25. Geburtstag der Kammerphilharmonie moderierte er. Schmitt würdigte aber auch Pago Balkes jahrzehntelanges soziales Engagement: „Nur mit den Mitteln der Kunst ist es möglich, Menschen zusammen zu bringen und zu halten. Das ist ein Ausdruck von Frieden und Integration und ein Mehrwert für die Gesellschaft. Und dafür sind wir dir sehr dankbar!“

Gern erinnert Schmitt sich nicht nur an die satirischen Führungen im Focke Museum, sondern auch an Balke als Doppelgänger von Papst Benedikt in dem Kabarettprogramm „Unglaublich!“. „Ich glaube, wenn der Papst das gesehen hätte, dann wäre der Rücktritt nicht passiert. Er hätte sich gedacht: ‚Da ist einer, der kann das ja genauso gut!‘“, so Schmitt.

Junge Musiker, die aus Syrien flohen

Balke ist es auch schon gelungen, Manager von Atlas Elektronik als rappende Poliere zugunsten eines Rotary-Benefiz-Projekts in Rumänien auf die Bühne zu stellen, erzählte der Laudator. Das zeige: Nur die Wenigsten können nichts mit dem menschenfreundlichen Humor des Satirikers anfangen. Balke kann sich allerdings noch lebhaft daran erinnern, wie vor zwei Jahren beim Treffen der Evangelischen Synode die Obere Rathaushalle förmlich einfror, als er in „Unglaublich!“ zu sagen wagte: „Jesus hat auch eine schwere Kindheit gehabt, so ist das, wenn man nicht weiß, ob der Vater Zimmermann oder Gott ist.“ ­

Albert Schmitt betonte abschließend: „Ich bin froh, dich zum Freund zu haben. Du nimmst dich selbst nicht zu ernst, du bist ein herzlicher, bodenständiger, geerdeter Mensch. Und Du bist einfach einzigartig!“ Viele seiner musikalischen Weggefährten erwiesen Pago Balke in der Oberen Rathaushalle die Ehre, darunter sein jüngstes Ensemble, die „Zollhausboys“, das aus jungen Musikern besteht, die aus Syrien geflohen sind. Ihnen wiederum widmete er die nachdenklich stimmenden Lieder „Aleppo“. Und „Ich zieh vor Euch den Hut, Jungs!“.