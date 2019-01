Die Polizei untersuchte ein verdächtiges Paket am Bremer Flughafen. (Carsten Rehder/dpa)

Ein verdächtiges Paket hat am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz auf dem Bremer Flughafen geführt. Bei einer Routinekontrolle waren in der Luftfracht kabelartige Teile bemerkt worden. Die Polizei sperrte deshalb eine Frachthalle am Rande des Airportgeländes.

Spezialkräfte untersuchten das Paket, konnten aber schnell Entwarnung geben: Es befanden sich lediglich Autoersatzteile in dem Paket, so wie es auch in den Frachtpapieren angegeben war. Nach Angaben der Polizei war der Flugverkehr von dem Einsatz nicht betroffen. Der Flugverkehr musste allerdings wegen des winterlichen Wetters am späteren Freitagabend zeitweise eingestellt werden.