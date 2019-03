Polizei sucht Zeugen

Paketbote in Huchting ausgeraubt

Am Mittwochnachmittag überfiel ein unbekannter Mann in Huchting einen Paketboten. Er versuchte an ein Paket heranzukommen, dass er offensichtlich an eine nicht existente Adresse schicken ließ.