Die Täter überfielen den Paketboten und sprühten ihm Reizgas ins Gesicht. (DPA)

Zwei unbekannte Männer haben am Freitagnachmittag einen Paketboten in der Kissinger Straße in Findorff überfallen und ein Paket geraubt. Als der Bote mit einem Paket gegen 15.40 Uhr zu einem Hauseingang ging, wurde er von den beiden Männern angegriffen und ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht, teilte die Polizei Bremen am Sonntag mit. Anschließend hätte es eine Auseinandersetzung gegeben, bei dem der 49 Jahre alte Bote einen Schlag gegen den Hinterkopf bekommen habe. Die beiden Täter flüchteten mit dem Paket in Richtung Salzburger Straße. Der Paketbote wurde in ein Krankenhaus gebracht, eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Einer der Täter soll etwas 25 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein. Einer von ihnen hatte schwarze Haare, einen Dreitagebart und trug einen langen blauen Mantel. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0421 / 362 3888 entgegen.