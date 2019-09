Infolge des Brandes im DHL-Paketzentrum im GVZ kann sich die Auslieferung einiger Pakete schlimmstenfalls um einen Tag verzögern. (Frank Thomas Koch)

Im DHL-Paketzentrum im Güterverkehrszentrum Bremen gab es am Nachmittag einen Schwelbrand. Aus dem Dach der 3000 Quadratmeter großen Halle sei starker Rauch aufgestiegen, sagt Kai Billert von der Feuerwehr Bremen. Seit 16.30 Uhr ist das Feuer gelöscht, Personen waren nicht gefährdet. "Das Paketzentrum wurde rechtzeitig geräumt", bestätigt auch Hans-Christian Mennenga, Sprecher der DHL in Hamburg. Alle Mitarbeiter hätten die Halle rechtzeitig verlassen, die Evakuierung lief nach Plan.

Nach ersten Erkenntnissen seien keine Pakete in Mitleidenschaft gezogen worden, auch die Maschinen seien äußerlich unbeschädigt. "Genaueres sehen wir erst, wenn wir die Maschinen wieder hochfahren", sagt Mennenga. Derzeit sei das Paketzentrum noch durch die Polizei gesperrt. "Wir hoffen, dass der Betrieb in den nächsten Stunden wieder aufgenommen werden kann", sagt der Sprecher. Vorsichtshalber greife jedoch schon der Notfallplan: Lieferungen sind auf umliegende Betriebe verteilt worden, so sollen die Auswirkungen für Kunden so gering wie möglich gehalten werden. Sollte das Paketzentrum im GVZ Bremen jedoch nicht in der Nacht wieder öffnen, könne es sein, dass nicht alle Pakete am Mittwoch, sondern einige auch erst am Donnerstag ausgeliefert werden.

Derzeit laufen die Aufräumarbeiten, unter anderem wird von der Feuwehr Bremen das Flachdach angehoben, um nach möglichen Glutnestern zu gucken. Wie hoch der Schaden ist, ist bislang unklar. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte mit 25 Fahrzeugen vor Ort.

++ Diese Meldung wurde um 18.53 Uhr aktualisiert. ++