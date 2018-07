Drei Firmen haben bei den Datenschutzbeauftragten fehlerhafte Gehaltsabrechnungen gemeldet. In mehr als 2000 Fällen könnten sensible Daten bei den falschen Personen gelandet sein. (Büttner/DPA)

Marita Franke war ziemlich überrascht, als es vor kurzem sonnabends an ihrer Tür in Kattenturm klingelte und davor ein Mann stand, den sie noch nie gesehen hatte. In der Hand hielt er ihre Pensions-Abrechnung über die Bezüge für Juli. Wie sich herausstellte, hatte der Mann, als ehemaliger Polizist genau wie die frühere Lehrerin Franke ein Beamter im Ruhestand, in seiner Abrechnung auch ihre gefunden – samt aller sensibler Daten. Marita Franke war entsetzt, und sie ist es noch.

Die beiden sind nicht die einzigen Pensionäre in Bremen, bei deren Juli-Abrechnung etwas ziemlich schief gelaufen ist. Bis zu 2000 Menschen sind laut Harald Stelljes, Vertreter der Landesbeauftragten für Datenschutz, in diesem Fall betroffen. Insgesamt dürften es einige mehr sein, denn bei den Datenschutz-Beauftragten haben in den vergangenen Wochen insgesamt drei Firmen falsch eingetütete Gehaltsmitteilungen gemeldet. Stelljes: „Den Fall der Pensionäre kennen wir, die anderen müssen wir noch prüfen. Mich überrascht etwas die Häufung. Bisher hatten wir bei Abrechnungen sonst keine großen Probleme.“

Zuständig für die Abrechnungen der pensionierten Beamten ist die Performa Nord über ihren IT-Dienstleister Dataport, der unter anderem auch für die Landesverwaltungen von Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt arbeitet. Bei Dataport ist der Fehler passiert. Eigentlich hätte den Bescheiden eine Extra-Seite mit Informationen als Anlage beigefügt werden sollen, erklärt Dataport-Sprecherin Britta Heinrich.

Weil sich dann aber herausstellte, dass das Beilegen der Anlage viel Zeit gekostet hätte, die Bescheide aber schnell verschickt werden mussten, wurde der zusätzliche Text in die eigentlichen Bescheide kopiert. Heinrich: „Durch die eingefügten Texte, die sehr lang waren, haben sich bei einigen Abrechnungen die Steuerzeichen verschoben oder sie sind verloren gegangen.“ Hier entstand dann das Problem: Durch die fehlerhaften Steuerzeichen, mit denen im Massendruck das Ende eines Dokuments gekennzeichnet werden kann, landeten in vielen Fällen die vorhergehende oder nachfolgende Abrechnung ebenfalls mit im Kuvert.

„Durch die zusätzlichen Texte war eine besondere Konstellation entstanden“, sagt Dataport-Sprecherin Heinrich. „Es war das erste Mal, und es wird nicht noch einmal passieren. Der ursprüngliche Gedanke war, den Zeitverzug abzuwenden.“ Allerdings habe es nicht wie vorgesehen einen Testlauf gegeben, bei dem Umschläge vor dem Verschicken geöffnet und kontrolliert werden. Dataport beziehungsweise die Performa Nord meldeten den Fehler bei der Landesbeauftragten für Datenschutz. Das schreibt Artikel 33 der Datenschutzverordnung vor: Im Fall einer Verletzung des Schutzes von personenbezogenen Daten soll der Verantwortliche das „unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden“ tun und außerdem die Betroffenen informieren.Das ist geschehen, die Betroffenen erhielten eine schriftliche Entschuldigung. „Ich weiß nicht genau, ob mir das reicht“, sagt Marita Franke. Sie hätte die Möglichkeit, wegen Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts auf Schadenersatz zu klagen. Ob sie das aber wirklich machen will, weiß sie noch nicht. Unklar ist auch, ob sie damit überhaupt Erfolg hätte. In Bremen habe man noch keine Erfahrung mit solchen Klagen, sagt Datenschutz-Experte Stelljes. „Das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen.“ Er rät den Betroffenen, in nächster Zeit genauer ihre Kontoauszüge zu prüfen. Er wisse von Fällen aus anderen Zusammenhängen, sagt Stelljes, bei denen mit bekannt gewordenen IBAN-Nummern Schindluder getrieben worden sei.

Was die Dataport angeht, wird sich die Landesbeauftragte für Datenschutz das System genau anschauen. „Wir fragen nach, welche Vorkehrungen getroffen werden, damit so ein Fehler nicht wieder passieren kann“, sagt Stelljes. So soll auch die Kuvertier-Straße überprüft werden.