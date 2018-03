Der Fundort der Panzerfaust. (Polizei Bremen)

Nach dem Fund einer Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg in Bremen-Osterholz wird diese am Mittwochmittag gegen 14 Uhr gesprengt. Dies teilte die Polizei Bremen am Mittag mit. Die Panzerfaust wurde bei Bauarbeiten gefunden.

Gefunden wurde die Panzerfaust in der Osterholzer Heerstraße auf der Höhe des Eingangs zum Osterholzer Friedhof. Für die Dauer der Sprengung werden die umliegenden Straßen des Fundortes für etwa zehn Minuten gesperrt. Eine Umleitung werde es nicht geben, die Polizei empfiehlt, den Bereich zu umfahren.

Angrenzende Gebäude sollten laut Polizei ab etwa 13.30 Uhr geräumt werden. Im Umkreis von 200 Metern sei luftschutzmäßiges Verhalten notwendig. Das bedeutet, dass sich Anwohner zwar im Gebäude aufhalten dürfen, aber nur in Räumen die vom Fundort abgewandt liegen. Fenster sollten gekippt werden und außerdem ein Sicherheitsabstand von diesen gewahrt werden. (cah)