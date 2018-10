Während der fünften Jahreszeit in Bremen verzweifeln viele Findorffer bei der Suche nach einem Parkplatz. (Roland Scheitz)

Seit 38 Jahren lebt Jochen Tholen in Findorff. Dass Jahr für Jahr vor seiner Haustür für etwa zwei Wochen Ausnahmezustand herrscht, nervt ihn nicht: „Ich liebe den Freimarkt“, sagt Tholen.

Was den 70-Jährigen aber stört, ist die diesjährige Verkehrsführung in den Einbahnstraßen entlang der Findorffstraße: Falschparker stehen in Kurven, der Verkehr staut sich und Anwohner bewegen ihr Auto nicht mehr, weil sie befürchten, später keinen Parkplatz mehr zu finden.

Schuld daran ist nach Tholens Ansicht unter anderem, dass die Einbahnstraßen nicht wie in den Vorjahren gedreht wurden. „Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht“, sagt er.

Dass diese Maßnahme ausgesetzt wurde, liegt laut des Amtes für Straßen und Verkehr an Baumaßnahmen unter der Straße, die noch nicht abgeschlossen wurden.

Nun sollen Schilder verhindern, dass Freimarktbesucher die Straßen verstopfen. Tholen bezweifelt, dass dies etwas bringt: „Wenn dort niemand kontrolliert, schert sich doch kein Fahrer um solche Verbote.“ Schließlich habe er trotz der Ankündigung, dass die Überwachung erhöht werde, bislang keine Ordnungskräfte oder Polizeiwagen in dem betroffenen Gebiet gesehen.