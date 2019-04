Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, parkte ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Wagen so, dass ein 46-Jähriger nicht wegfahren konnte. Der 35-Jährige hatte seinen Wagen gegen 18 Uhr in der zweiten Reihe der Langemarckstraße abgestellt und ging in ein Geschäft, um einzukaufen. Der zugeparkte 46 Jahre alte Bremer folgte ihm zusammen mit drei Familienangehörigen in den Laden. Aus einem Wortgefecht entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, woraufhin die Ladenbesitzerin die Polizei alarmierte.

Auf der Straße entwickelten sich dann kurzzeitig Tumulte, bei der die Akteure, mittlerweile unterstützt von mehreren Personen aus deren Umfeld, wieder den 35-Jährigen angriffen. Die Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen. Zwei 24 Jahre alte Schläger flüchteten, konnten aber von Einsatzkräften am Neustadtswall gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen die vier mutmaßlichen Angreifer wegen gefährlicher Körperverletzung. (shm)