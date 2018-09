Einsatz der Feuerwehr Bremen

Parkendes Auto im Buntentorsteinweg steht in Flammen

Am Samstagabend stand ein parkender VW-Bus in der Neustadt aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.