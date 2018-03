Die Parkplätze am St.-Joseph-Stift sind rar. Deswegen gibt es Diskussionen um das Verkehrskonzept. (Christina Kuhaupt)

Klar, der geplante Ärztehaus-Neubau am St.-Joseph-Stift soll und muss her. Da sind sich die Abgeordneten der Bremer Bau- und Verkehrsdeputation am Donnerstag einig gewesen. Dennoch bleibt auch bei den Abgeordneten die Sorge über ausreichend Parkraum rund um das Krankenhaus in Schwachhausen bestehen. Dem vorgelegten Bebauungsplan stimmten die Politiker trotzdem zu. Nur die Linken enthielten sich bei dem Votum.

Mit dem neuen Ärztehaus sollen laut den aktuellen Plänen mehrere Parkplätze wegfallen. Das hatte in der Vergangenheit immer wieder für Kritik und Ärger gesorgt. Anwohner, Ärzte und Beiratsmitglieder hatten an dem zu den Plänen gehörenden Verkehrskonzept bemängelt, dass es zu wenige Stellplätze gibt, wenn das Ärztehaus anstelle des jetzigen Verwaltungsgebäudes neben der Kapelle entsteht. Gebaut werden soll ein bis zu sechsgeschossiger Neubau, wodurch unter anderem das medizinische Versorgungszentrum an diesem Standort umstrukturiert werden kann. Mittelfristig solle für das gesamte Gelände des St.-Joseph-Stifts ein umfassender Bebauungsplan aufgestellt werden, sagte Reinhard Viering aus der Baubehörde.

„Die Grünen stehen der Sache zwiespältig gegenüber“, sagte der Grüne-Deputierte Raph Saxe. Das St.-Joseph-Stift sei einer der „bedeutsamsten Player in Bremens Krankenhauslandschaft“ und der größte Arbeitgeber im Stadtteil. Deswegen sei das Bauvorhaben, das mittlerweile das vierte an diesem Ort sei, auch notwendig und sinnvoll. „Ein Verkehrskonzept hätte allerdings viel früher auf den Weg gebracht werden müssen“, sagte Saxe. Denn zu manchen Tageszeiten herrsche beispielsweise an der Schubertstraße ein regelrechtes Chaos. „Die Verkehrssituation dort ist eine Katastrophe“, sagte auch Claudia Bernhard (Linke), die sich bei der Abstimmung über den Bauplan enthielt. Sie wolle die weiteren Entwicklungen abwarten.

62 Stellplätze

In der Vorlage für das Bauvorhaben hat die Verkehrsbehörde ein Mobilitätskonzept vorgesehen, welches in einem zweistufiges Vorgehen vom Bauträger (der Verein für das St.-Joseph-Stift) beauftragt und erarbeitet werden soll. Der Träger sei verpflichtet, dieses Konzept innerhalb von sechs Monaten umzusetzen. Bis Ende des Jahres solle es vorgelegt werden, so Viering. Der Abteilungsleiter beim Bausenator erklärte, dass der ermittelte Bedarf am St.-Joseph-Stift bei 62 Stellplätzen liege. Der bauordnungsrechtliche Bedarf sehe 104 Plätze vor, davon entfielen aber 40 Prozent durch die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV).

Stefan Pastoor (SPD) aus dem Beirat Schwachhausen erklärte in der Deputationssitzung, warum sich der Beirat mehrfach gegen die Baupläne ausgesprochen hatte. Für Pastoor und den Beirat gehe kein Weg an einem weiteren Parkdeck in der Tiefgarage vorbei. Car-Sharing oder E-Stationen seien zwar im Grunde gute Ideen, würden aber auch Parkplätze verdrängen. „Der Verkehr in Schwachhausen nimmt um zwei Prozent zu“, sagte Pastoor. Dadurch erhöhe sich auch der bereits extrem hohe Parkdruck. Die mathematische Formel, die hier zur Berechnung des Bedarfs angewandt worden sei, sei für das Areal am St.-Joseph-Stift nicht realistisch. „Geben Sie doch zu, dass Sie sich verrechnet haben“, sagte Pastoor in Richtung Behördenvertreter Viering.

Im November vergangenen Jahres war der geplante Neubau auch in den Fokus von Umweltschützern geraten, die die geplante Fällung einer unter Schutz stehenden Linde kritisierten. Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) hatte das Abholzen des gut 100 Jahre alten Baumes bis auf Weiteres gestoppt.

Aufregung und Anwohnerbeschwerden hatte es auch wegen der Baupläne für ein Gebäude mit 120 Appartements für Studierende in der Mary-Astell-Straße in Horn-Lehe gegeben. In der Sitzung war das kein Thema mehr – einstimmig winkten die Abgeordneten den Plan durch.

Zündstoff beinhaltete die Windenergieanlage am Bultensee. Die Linken wollten mit einem Antrag den Bau der Anlage verhindern, weil sich der Flächennutzungsplan ihrer Meinung nach als ungeeignet erwiesen habe. Nach langer Diskussion stellte sich heraus, dass dieser Plan zwar noch geändert werden könnte, dies aber sehr lange dauern würde und mit Schadenersatzklagen enden könnte. Der Antrag wurde mit knapper Mehrheit abgelehnt.