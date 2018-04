Magnus Buhlert (FDP)

Schon 2005 wurden Pläne für ein großes Möbelhaus bekannt, das ein Investor auf dem ehemaligen Gelände von Radio Bremen in der Vahr bauen will. Kommt das Bauvorhaben "Möbel Kraft" noch und wenn ja, wann? Das wollte der Abgeordnete Magnus Buhlert (FDP) wissen. Bausenator Joachim Lohse (Grüne) antwortete für den Senat: Der Investor beabsichtige weiterhin die Errichtung der beiden Einrichtungshäuser Möbel Höffner und Sconto. Dazu habe es in der letzten Zeit Gespräche zwischen dem Investor Kurt Krieger und der Stadt gegeben, zuletzt im Februar. Allerdings sei die Anordnung der Gebäude auf dem Grundstück verändert und für die neue Anordnung noch kein Bauantrag eingereicht worden, so Lohse. Ein Baustart in 2018 sei deshalb nicht realistisch. Bremen sei daran interessiert, dass die Möbelhäuser kommen, sagte der Senator auf Nachfrage. Die Entscheidung liege aber beim Investor.

Zum Stand der Ermittlungen gegen einen leitenden Feuerwehrbeamten erkundigte sich der CDU-Innenpolitiker Wilhelm Hinners. Im Oktober wurde gegen den stellvertretenden Leiter der Bremer Berufsfeuerwehr ermittelt, der auf Feuerwehr-Rechnung Waren zum privaten Gebrauch für Haushalt, Hobby und Garten bestellt hatte. Hinners wollte wissen, ob das Vier-Augen-Prinzip eingehalten wurde, um solche Fälle zu vermeiden. Thomas Ehmke (SPD), Staatsrat im Innenressort, sagte, zu der laufenden Ermittlung könne er sich nicht äußern. Die Dienstanweisung für Bestellungen dieser Art sei aber neu gefasst worden. Hinners wertete dies als Hinweis auf Schwächen der alten Vorschrift. Ehmke bestätigte, man habe die Regeln verschärft und die Zahl der stichprobenartigen Kontrollen erhöht. Er betonte aber auch, dass die Staatsanwaltschaft immerhin wegen Betrugs und Urkundenfälschung ermittele, der Beschuldigte also nicht nur gegen Dienstrecht verstoßen habe.

Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer fragte nach, wie oft zuletzt in Bremen Feinstaub und andere Umweltschadstoffe frei gesetzt wurden. Laut Senator Lohse, der ihre Fragen beantwortete, gab es im vergangenen Jahr von März bis August insgesamt sechs Meldungen zu Staubbelastungen, die durch das Stahlwerk von Arcelor Mittal verursacht wurden. Sogenannte Staubereignisse habe es zudem in diesem Jahr an drei Tagen im März gegeben – an der Deponie für Gasreinigungsschlämme.