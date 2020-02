Demo im Bremer Viertel

Parolen gegen die Polizei und Schmierereien

Michael Rabba

Rund 50 bis 60 Personen haben am Montagabend im Ostertorviertel polizeifeindliche Parolen skandiert. Es kam dabei zu Farbschmierereien an Gebäuden. Auch das Polizeirevier in Vegesack wurde besprüht.