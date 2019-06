Auf dem Weg zur ersten von insgesamt drei Parteikonferenzen: Sascha Aulepp, Landeschefin der Bremer SPD. (Kuhaupt)

Der Kontakt zur Basis ist zwar immer wichtig. In Zeiten laufender Koalitionsverhandlungen gilt das für eine Partei aber umso mehr. Die Bremer SPD hatte darum am Donnerstagabend eingeladen, um über den Stand der Gespräche zu informieren. Das hat Tradition. Gleich drei Parteikonferenzen sind in den Wochen der Koalitionsrunden geplant – offen für alle Mitglieder. „Wir wollen nicht in einer Blackbox verhandeln und dann den Mitgliedern das Ergebnis präsentieren“, sagte Sascha Aulepp, Landeschefin der SPD, im Vorfeld. Ihr sei wichtig, die Partei mitzunehmen, wenn es nun um die Grundlagen für eine neue Regierung gehe.

Das erste Treffen im Konsul-Hackfeld-Haus war nur der Auftakt nach Beginn der Koalitionsgespräche mit Grünen und Linken. Dieses Bündnis begrüßte Mitglied Barbara Feldmann kurz vor der Veranstaltung: „Unbedingt.“ Die 68-Jährige sagt, sie wünsche sich, dass ihre Partei wieder näher an den Menschen sei und in den Stadtteilen. „Ich finde, die Partei muss sich öffnen.“ Sympathien hegt sie für Kristina Vogt, Fraktionschefin der Linkspartei, die „unheimlich aktiv“ sei. Harald Metzdorf, Delegierter des Ortsvereins Bremerhaven/Geestemünde, sitzt im Rollstuhl und brauchte Hilfe, um in den Saal zu kommen. „Schulen, Schulen, Schulen“, nennt er das für ihn wichtigste Thema. 52 Jahre sei er Parteimitglied erzählt Metzdorf noch rasch und macht sich auf den Weg. Dann geht es auf der Türschwelle statt um Gespräche kurz um Getränke. „Gibt es eigentlich Bier?“, fragt ein Mann seine Begleiter. Die drei Männer lachen.

Für Medien ist die Parteikonferenz nicht geöffnet. Zu Beginn plant Sascha Aulepp die für sie wichtigen Punkte für Bremen zu benennen. Zusammengefasst sind die in einer Art Grundlagenpapier, das dem WESER-KURIER vorliegt. Darin heißt es, der rot-grün-rote ­Koalitionsvertrag sei mehr als ein „bürokratisches Arbeitsprogramm einer Regierung“. Der Vertrag beschreibe das gemeinsame Verständnis davon, „wie wir das Leben der Menschen in Bremen und Bremerhaven in den kommenden vier Jahren besser machen wollen“. In den Verhandlungen solle nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner gefunden werden, sondern ein gemeinsames Projekt entwickelt werden. Einzelheiten aus den Gesprächen waren am Donnerstag tabu. SPD, Grüne und Linke haben zunächst Stillschweigen darüber vereinbart.

Sascha Aulepp sieht im „progressiven Bündnis“, wie sie es nennt, die Basis für gemeinsame Projekte der drei Partner in spe. Der ­Koalitionsvertrag soll eine „starke sozialdemokratischen Handschrift“ tragen. Während der Parteikonferenz sollten die Mitglieder die Möglichkeit haben, der Verhandlungskommission der SPD Fragen zu stellen und Wünsche – auch für die Fachgruppen – mit auf den Weg zu geben. Es ließen sich Rundmails dazu schreiben, sagt Aulepp, doch die persönliche Aussprache sei wichtig.

Kurz vor Beginn fällt das Wort „unbedingt“ als Antwort auf die Frage, ob Rot-Grün-Rot richtig sei, erneut. Bernd Stenner, der in Borgfeld in den Beirat einzieht, findet das. Der SPD tue es gut, sich linkere Positionen zuzutrauen. Und zudem: Rot-Grün-Rot sei nun mal die stärkste Koalition.