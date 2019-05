Die Kinder leiden besonders unter der Armut in Sierra Leone. (Albert Rohloff)

Ketaaketi leistet nach eigener Aussage Sozialarbeit 2.0. Wenn Anneli-Sofia Räcker, Gründerin und Leiterin der Hilfsorganisation, nach Nepal und Sierra Leone reist, dann hat sie kein Geld im Gepäck, sondern Angebote: Partnerschaft statt Patenschaft. Wie und wo sie und ihre Mitstreiter versuchen, Einheimische zu mobilisieren, damit Kinder in den ärmsten Ländern der Welt Zugang zu Bildung und damit eine Zukunftsperspektive bekommen, davon will Räcker berichten.

Unter dem Titel „Lebenswerte Heimat für ärmste Kinder“ wird die Leiterin der Hilfsorganisation zusammen mit Uta Konstantinovic und Susanne im Sande am Freitag, 17. Mai, um 20 Uhr im Haus der Wissenschaft einen Vortrag halten. Die Referentinnen wollen Einblicke in die Arbeit von „Ketaaketi“ geben, der Gesellschaft zur Unterstützung der Grund-Schul-Bildung ärmster Kinder und deren Eltern in Nepal und weltweit, deren nepalesischer Name zu Deutsch „Kinder“ bedeutet. Dazu werden ein kurzer Dokumentarfilm von Albert Rohloff und viele Bilder gezeigt.

„Ketaaketi“-Gründerin Anneli-Sofia Räcker vertritt die Ansicht, dass die Armut der Menschen nicht selbst verschuldet und mithin kein Zeichen von Unfähigkeit ist. Die Diplom-Pädagogin, die in ihren Praxen in Varel und Bremen Psychotherapie und Coaching anbietet, ist von deren Talenten und Integrität überzeugt und sieht eine Verantwortung der Zivilgesellschaft für die „Weltfamilie“. Deshalb verfolgt die Hilfsorganisation ein klares Konzept.

„Ketaaketi“ initiiert Organisationen, die autark und völlig selbstbestimmt vor Ort agieren, bleibt im Hintergrund und berät seine Partner aber dauerhaft verlässlich. Auf diese Weise soll ein Partnerschaftsnetzwerk entstehen: Die Hilfsorganisation initiiert und begleitet an vielen Orten den Bau von Schulen. Damit die Eltern die Mittel für Schuluniform, Bücher, Heft und Stifte aufbringen können, gibt es ein 1-Euro-Projekt. Durch zinsfreie Mikrofinanzierung wird der Anschub gegeben, sich eine Existenz aufzubauen, die die Familie ernährt und den Kindern die Teilnahme am Unterricht ermöglicht.

Dieses Geld muss die Familie zurückzahlen. Es fließt dann wieder in den Topf, den die neu gebildete Nichtregierungsorganisation vor Ort verwaltet und aus dem sie umgehend weitere Familien unterstützt. Auf diese Weise multipliziert sich jede Spende.

