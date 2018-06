Möwen Sturmmöwen Bremen Habenhausen Netz auf dem Dach der Firma Eurapon Gerhard Lühning (Lühning)

Freiluftpartys im Praxistest – unter anderem zu diesem Thema erbaten die Abgeordneten in der Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft Auskunft vom Senat. Die CDU wollte wissen, wie der Senat die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei den Partys sichern lässt und das Einhalten von Auflagen überprüft. Anlass waren Beschwerden zu einer Party am 11. Mai in Woltmershausen. Thomas Ehmke, Staatsrat in der Innenbehörde, antwortete: "Die Polizei führt derzeit anlassbezogene Kontrollen durch." Zu der Party liegen dem Ordnungsamt laut Ehmke keine Beschwerden vor.

Der Landesvorsitzende der CDU, Jörg Kastendiek, setzte nach: "Wie kann es angehen, dass das Ordnungsamt während der Brut- und Setzzeit eine Freiluftparty nahe eines Naturschutzgebietes genehmigt?" Ehmke: "Wir haben in Bremen eine genehmigungsfreundliche Rechtslage." Er wolle diesem Hinweis jedoch nachgehen. Es sei jedoch nicht möglich, jedes Gelände vor einer Party zu begutachten. Kastendiek monierte, dass der Zutritt zu der Party in Woltmershausen nur gegen eine Spende möglich gewesen sei. Ob die Steuerbehörden mit zweierlei Maß messen, wollte er wissen. Ehmke: "Die Fragen der Kommerzialität und des Jugendschutzes sind noch nicht ausdiskutiert." Die Innenbehörde entwickele derzeit Kriterien, damit die Polizei Recht und Ordnung besser durchsetzen könne.

Ein weiteres Thema war die mögliche Umnutzung des 2013 stillgelegten Tanklagers Farge in Bremen-Nord. Die SPD-Fraktion interessierte, welche Möglichkeiten der Senat sieht, dass ehemalige Tanklager durch gezielte Ansiedlung von Industrie neu zu beleben. Wirtschaftsstaatsrat Ekkehart Siering betonte, dies wäre zu aufwendig und mache darum wirtschaftlich wenig Sinn. Grund seien die 78 Tanks mit einem Fassungsvermögen von 300 000 Kubikmetern und die Altlasten auf dem 300 Hektar großen Gelände. Die Tanks müssten für viel Geld zurückgebaut und die kontaminierte Erde ausgekoffert werden – ein erheblicher Eingriff in den entstandenen Naturraum. Laut Siering will der Senat die Entwicklung von Konzepten nur aktiv unterstützen, wenn potenzielle Investoren ein konkretes Interesse an der Umsetzung hätten. Ein solcher Interessent sei aber nicht in Sicht.

Weniger Sozialbestattungen

Wie viele Bestattungen mittelloser Bürger die Stadt Bremen in den vergangenen Jahren bezahlt hat, wollten Klaus Remkes und Piet Leidreiter von der Gruppe Bürger in Wut wissen. Laut Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) ist die Anzahl der Sozialbestattungen zwischen 2012 und 2017 um 52 auf 385 gesunken. Die Kosten aber seien im selben Zeitraum um 380 000 Euro gestiegen. Grund dafür seien neu vereinbarte Verträge. In wie vielen Fällen es solvente Angehörige gegeben habe, sei nicht bekannt.

Claas Rohmeyer und Thomas Röwekamp (CDU) erkundigten sich, ob die Stadt das aggressive Spendensammeln von Organisationen in der Innenstadt verhindern könne. Ehmke betonte, dass es ein höheres Maß an Kontrolle brauche. Spenden dürfe nur sammeln, wer Passanten nicht belästige und die öffentliche Sicherheit nicht gefährde. Gründe, eine Genehmigung nicht zu erteilen, gebe es jedoch so gut wie nie. Der neue Ordnungsdienst solle Passanten in Zukunft davor schützen.