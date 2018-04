In Bremerhaven-Lehe hat erneut ein Schrebergarten gebrannt. (dpa)

Am Montagabend hat nach Angaben der Polizei Bremerhaven eine Parzelle im Kleingartengebiet in Lehe gebrannt. Der Schrebergarten gehörte zum Kleingärtnerverein Bremerhaven-Lehe e.V.

Als die Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, war die Parzelle bereits weitgehend niedergebrannt. Das Areal sei verlassen und verwildert gewesen, so die Polizei. Hinweise von Zeugen werden unter 0471/953-4444 entgegengenommen.

Im vergangenen Jahr kam es auffällig häufig zu Bränden in Kleingartengebieten in Bremerhaven. Zudem brannte es in diversen Wohngebäuden im Stadtteil Lehe. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und richtete eine Sonderkommission (Soko Feuer) ein. (ech)