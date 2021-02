In Gröpelingen ist am frühen Samstagmorgen eine Parzelle ausgebrannt. (Christian Butt)

Am Samstagmorgen ist eine Parzelle am Schwarzen Weg in Bremen-Gröpelingen ausgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Anwohner hatten gegen 6.30 Uhr Flammen in dem Kleingartengebiet bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Unter schwerem Atemschutz starteten die Einsatzkräfte einen ersten Löschangriff. Die Feuerwehr musste in der kältesten Nacht des Jahres einen Trick anwenden, damit das Löschwasser in den Schläuchen nicht einfror. „Wenn wir kein Wasser abgeben, dann lassen wir das Strahlrohr ein bisschen offen damit es kontinuierlich einen Wasser-Durchfluss gibt. Dadurch friert das Wasser im Schlauch nicht ein“, erklärt Einsatzleiter André Kaesler.

Während des Einsatzes blies eine Gasflasche ihren Inhalt ab und es kam zu kleinen Detonationen. Das Dach stürzte teilweise ein.