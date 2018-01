Gegen 1.10 Uhr bekam der Pächter den Einbruchsalarm auf sein Handy, teilte die Polizei mit. Obwohl er Alkohol getrunken hatte - später ergab ein Test einen Wert von 0,9 Promille - setzte sich der 60-Jährige umgehend in seinen Toyota und fuhr in Richtung Parzellengebiet an der Hemmstraße.

Dort brachen ein 22-Jähriger und ein weiterer Täter gerade in die Laube des Mannes ein. Sie schlugen eine Scheibe ein, um in das Häuschen zu gelangen. Als der Eigentümer eintraf, versuchte der 22-Jährige, der offensichtlich Schmiere stand, mit seinem Fahrrad zu flüchten. Der 60-Jährige verfolgte ihn kurzerhand und fuhr ihn um. Er stieg aus und schlug auf den Einbrecher ein.

Anschließend fuhr er zurück zur Parzelle, um den anderen Einbrecher zu stellen. Dort warteten bereits die alarmierten Einsatzkräfte. Der zweite Tatverdächtige konnte in der Zwischenzeit fliehen.

Sowohl der Einbrecher als auch sein Verfolger wurden vorläufig festgenommen, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Die Polizei Bremen appelliert ausdrücklich, in solchen Situationen immer sofort den Notruf 110 zu wählen und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen: "Handeln Sie nicht auf eigene Faust." (wk)