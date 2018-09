Mehrere Passanten und die Feuerwehr nahmen die Verfolgung des Räubers auf (Sarah Rauch)

Mit dieser Reaktion hat ein 18-Jähriger wohl nicht gerechnet: Nachdem er am Freitagabend in der Erlenstraße in der Bremer Neustadt einem 77-Jährigen die Geldbörse raubte, wurde er gleich von mehrere Passanten und der Feuerwehr verfolgt.

Nach Angaben der Polizei bat der 18-Jährige den Rentner gegen 18.30 Uhr um etwas Kleingeld. Als dieser ihm kein Geld gab und weiter ging, kam der junge Mann erneut zu ihm. Obwohl er an einem Rollator ging, gelang es dem 77-Jährigen zunächst, den Raub abzuwehren, letztlich entwendete der 18-Jährige ihm aber die Geldbörse. Während sich zwei Passanten um den 77-Jährige kümmerten, nahm ein 56-Jähriger die Verfolgung auf. Er bat anschließend eine gleichaltrige Frau, den Räuber ebenso zu verfolgen. Die Anwohnerin fuhr dem 18-Jährigen bis zu einer Feuerwache an der Woltmershauser Allee hinterher. Der 18-Jährige versuchte sich noch zu verstecken, kam aber der Aufforderung nach, die Geldbörse herauszugeben, bevor er erneut flüchtete. Währenddessen waren jedoch mehrere Feuerwehrleute auf den Mann aufmerksam geworden und verfolgten ihn bis zur Neckarstraße, wo sie ihn stellten und der Polizei übergaben. "Schnelles Handeln und Zivilcourage haben dazu geführt, dass der Räuber dingfest gemacht werden konnte", lobte ein Polizeisprecher den Einsatz der Helfer. (sei)