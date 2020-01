Mehr als 200 Aussteller präsentierten im Jahr 2018 auf der Passion Sports Convention und der Draußen die Sport- und Fitnesstrends. Seitdem ist Pause. (Christina Kuhaupt)

Die Veranstaltungen Passion Sports Convention und Draußen in den Messehallen wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Nachdem die Veranstalter der Messe Bremen bereits 2019 eine Pause eingelegt hatten, soll diese nun um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Macher des Messeduos beenden ihre Unterbrechung demnach also nicht wie geplant im März 2020, sondern erst im Frühjahr 2021. „Wir möchten uns thematisch breiter aufstellen, das erfordert in der Organisation etwas mehr Zeit“, sagt Kerstin Renken, Bereichsleiterin Publikumsmessen bei der Messe Bremen.

Die beiden Veranstaltungen bringen Fun- und Extremsportarten mit Rad- und Freizeitsport zusammen. Neben den Besucher, die sich nun weiter gedulden müssen, müssen auch interessierte Aussteller und Standbetreiber ihre Produkte und Ideen für die Messen noch für sich behalten. Auf Nachfrage wollen die Veranstalter der Messe Bremen noch keine Details verraten. Die Entwicklung der Konzepte laufe aber auf Hochtouren. Interessierte können sich allerdings bereits den Termin für die dann neu konzipierte Veranstaltung in den Messehallen an der Bürgerweide vormerken: Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. März 2021.

Die Outdoor-Messe Draußen in den Hallen vier und fünf sowie die Passion Sports Convention in Halle sechs und sieben zählten im März 2018 etwa 16.000 Besucher und 214 Aussteller, heißt es von der Messe Bremen. Das Ziel der „kreativen“ Pause: Den Besuchern die neusten Trends liefern, aktuelle Themen anbieten und näher am Zeitgeist sein als es bisher der Fall war. „Der Outdoor-, Extrem- und Freizeitsportbereich wächst kontinuierlich. Wir wollen am Ball bleiben“, so Renken.

Jahrelang lang läuteten die Publikumsveranstaltungen gemeinsam im März eigentlich die Outdoor- und Freizeitsportsaison ein. Die Fahrradmesse gab es bereits häufiger unter wechselnden Namen: Im kommenden Jahr wäre es dann die mittlerweile 22. Auflage. Für die jüngere Passion würde 2021 die zehnte Version anstehen. Bereits bei der Absage im vergangenen Jahr hieß es von den Organisatoren, dass die Entscheidung keinesfalls das Aus für das ­Messeduo bedeute.