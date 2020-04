Olaf Latzel ist Pfarrer der evangelischen St.-Martini-Gemeinde in Bremen. (Frank Thomas Koch)

Mehrere Gemeinden, etwa 50 Pastorinnen und Pastoren sowie Mitarbeitende der Bremischen Evangelischen Kirche haben sich am Mittwoch in einer Bündniserklärung gegen die Aussagen des Pastoren der St. Martini-Gemeinde, Olaf Latzel, ausgesprochen. Die neuerlichen verbal-aggressiven Übergriffe auf den homosexuellen Teil der Bevölkerung seien unerträglich, heißt es in dem Schreiben.

Auf Initiative der Evangelischen Friedensgemeinde hatte sich innerhalb eines Tages dieses spontane Bündnis zusammengefunden. Es ginge darum, jenes Bild gerade zu rücken, das durch den Pastoren der St. Martini-Gemeinde womöglich in der Öffentlichkeit entstanden sein könnte. Das Bündnis verurteile Latzels Aggression gegen gleichgeschlechtlich liebende Menschen: Homosexualität gehöre als eine von vielen Konstanten zur Grundausstattung der Menschheit.

Latzel hatte vor einigen Tagen zu den Vorwürfen Stellung bezogen.