Der Patient eines Krankenhauses in Bremen-Osterholz hat am Freitagvormittag eine 58-jährige Pflegerin mit einer Schere angegriffen und verletzt. Der Mann wurde festgenommen, berichtet die Polizei Bremen.

Die Tat ereignete sich gegen 11.20 Uhr. Demnach griff der 32-Jährige die Krankenhaus-Mitarbeiterin in einer geschlossenen Abteilung aus bisher unerklärlichen Gründen an und stach ihr mehrfach von hinten mit einer Schere in den Oberkörper. Die 58-Jährige zog sich Verletzungen an Rücken und Händen zu. Lebensgefahr besteht aber nicht, heißt es in dem Bericht.

Die Beamten stellten die Tatwaffe sicher. Die Mordkommission ermittelt. (mmi)