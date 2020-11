Eingescannte Gewebeprobe: Darmkrebs hat laut Ärzten sehr gute Heilungschancen, wenn er frühzeitig erkannt wird. (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Ärzte warnen davor, dass Patienten auch während des zweiten Lockdowns aus Angst vor einer Corona-Infektion zu spät zum Arzt gehen und Behandlungen aufgeschoben werden. „Das kann lebensgefährliche Folgen haben“, warnt Jörg Gröticke, leitender Oberarzt und Onkologe am Klinikum Mitte. „In unseren Tumorkonferenzen beobachten wir seit Pandemie-Beginn ganz klar eine Entwicklung. Wir haben es bei den Erstdiagnosen mit fortgeschrittenen Erkrankungen zu tun, die teilweise nicht mehr geheilt werden können.“

Der Arzt führt dies unter anderem darauf zurück, dass Menschen später zum Arzt gingen und weniger gezielte Untersuchungen stattfänden. „Die Sorge, dass viele Menschen mit der Diagnose Krebs nicht rechtzeitig und damit erfolgreich behandelt werden, treibt uns extrem um.“ Über den Sommer habe sich die Situation ein wenig gebessert, aber mit dem Anstieg der Infektionszahlen und dem zweiten Lockdown sei mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen. Gröticke: „Die Folgen sieht man kurzfristig.“

Der Bremer Arzt verweist auf eine Studie britischer und kanadischer Forscher, die Anfang November im „British Journal of Medicine“ veröffentlicht wurde und die Folgen von Therapieverzögerungen bei sieben häufigen Krebsarten darstellt. Die Daten zeigen, dass ein zeitlicher Verzug des Therapiebeginns um vier Wochen mit einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko verbunden ist. Bei längerer Verschleppung wurde ein weiterer Anstieg berichtet. Jede vierwöchige Verzögerung zwischen Diagnose und OP ging – je nach Tumorerkrankung – mit einer relativen Zunahme der Gesamtsterblichkeit um sechs bis acht Prozent einher, Schätzungen für die Strahlentherapie lagen je nach Indikation bei neun bis 23 Prozent und für eine ergänzende Chemotherapie bei einem bis 28 Prozent.

Gröticke: „Wir wollen keine Panik erzeugen, dringender Appell ist aber: Wenn entsprechende Symptome vom Haus- oder Facharzt festgestellt werden, darf die Therapie nicht verzögert werden.“ Die Angst vor Corona sei berechtigt. Der Arzt betont aber auch: „Krebs ist gefährlicher als Corona. Wenn man die schweren Begleiterkrankungen in den Statistiken korrigiert, sehen wir bei Krebspatienten keine Unterschiede bei einer Covid-19-Erkrankung zu anderen Patientengruppen bezüglich der Erfolgsaussichten.“

Weniger Patienten kommen ins Krankenhaus

Auch Herzspezialisten befürchten, dass Patienten erneut aus Angst vor einer Corona-Infektion Kliniken und Arztpraxen fernbleiben. Während der ersten Corona-Welle seien Auswertungen von Krankenkassen zufolge etwa 40 Prozent weniger Patienten wegen dringlicher Herz-Kreislauf-Probleme ins Krankenhaus gekommen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte die Deutsche Herzstiftung Ende vergangener Woche mit.

Die Zahl der stationär behandelten Herzinfarkt-Patienten sei um rund 30 Prozent gesunken. Rainer Hambrecht, Kardiologie-Chefarzt am Klinikum Links der Weser und Vorsitzender der Stiftung Bremer Herzen, teilt die Sorge: „Was wir im ersten Lockdown erlebt haben, kann jetzt wieder auf uns zurollen und teilweise stärkere Auswirkungen haben.“

Erschwerend komme jetzt die Jahreszeit hinzu. Kälte steigere das Herzinfarkt-Risiko, in den Wintermonaten gebe es in der Regel die höchsten Fallzahlen. „Auch andere Herzerkrankungen können sich im Winter eher verschlechtern“, betont Hambrecht. Deshalb sei es wichtig, dass Herzpatienten, aber auch Menschen, die entsprechende Beschwerden haben, nicht zögerten. „Dies haben wir in der ersten Welle erlebt. Wir hatten deutlich mehr schwere Herzinfarkte und auch mehr Patienten, die zu Hause reanimiert werden mussten“, sagt der Kardiologe.

Über den Sommer habe sich die Situation wieder gebessert. Aber seit einiger Zeit sei spürbar, dass auch wieder mehr Patienten wegblieben oder Kontrolluntersuchungen absagten. „Es geht um akute Ereignisse, wie Herzinfarkte, bei denen es keinen Aufschub oder Verzögerungen geben darf. Zeit ist der entscheidende Faktor“, warnt Hambrecht. Aber auch bei chronischen Erkrankungen wie Herzschwäche seien regelmäßige Kontrolltermine wichtig. „Einmal Herzpatient bedeutet immer Herzpatient. Angesichts der aktuellen Entwicklung müssen wir uns Sorgen um die Prävention machen“, warnt der Chefarzt.

Zur Sache

Studie aus Baden-Württemberg

Ärzte des Klinikums Hochrhein in Waldshut-Tiengen haben Todesfälle in ihrem Landkreis analysiert. Die „Bild“ berichtete zuerst darüber. Demnach starben in dem Landkreis im April in den Jahren 2016 bis 2019 im Schnitt etwa 165 Menschen. Im April 2020 waren es 227 Tote, 62 mehr als im Vorjahresschnitt. Von den 62 zusätzlichen Todesfällen lassen sich laut Bericht nur 34 mit dem Coronavirus in Verbindung bringen. Die anderen 28 Personen starben also nicht an oder mit dem Virus. Covid-19 sei demnach nur für 55 Prozent der Übersterblichkeit verantwortlich. Aber: Die Ärzte stellten laut dem Bericht fest, dass stationäre Aufnahmen wegen Verschlechterungen chronischer Krankheiten im Vergleich zum April 2019 um 73 Prozent zurückgingen. Studienautor Stefan Kortüm gegenüber „Bild“: Fast die Hälfte der Übersterblichkeit stehe „im Zusammenhang mit der reduzierten Nutzung medizinischer Notfallstrukturen“.