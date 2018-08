Ab sofort nicht mehr im Amt: Geschäftsführerin Birgit Drechsler. Die 42-Jährige erhielt am Montag ihre Kündigung. (PETRA STUBBE)

So richtig grün sind sich die Gartenfreunde nicht mehr: Der Vorstand habe Drechsler am Montag von ihren Aufgaben freigestellt, bestätigte Landeschef August Judel. Zu den Gründen wollten sich Judel wie auch Drechsler mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht äußern. So viel sagte Drechsler aber doch: Die Kündigung sei für sie "überraschend" gekommen.

Einen Zusammenhang zwischen dem Aus für Drechsler und den Querelen um die neue Gartenordnung bestreitet Judel. Die Delegiertenversammlung hatte den Entwurf im April mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Laut Judel ein "ganz normales Verfahren", das der Vorstand zu akzeptieren habe. Die Kündigung habe auch nichts zu tun mit seiner eigenen Ankündigung, bei den anstehenden Vorstandswahlen im März nicht wieder zu kandidieren.

Birgit Drechsler hatte ihre Arbeit im Juli 2013 aufgenommen. Die Juristin beurteilt ihre bisherige Tätigkeit positiv. "Als alleinerziehende Mutter habe ich gern in einem gemeinnützigen Verband gearbeitet", sagt die 42-Jährige. Kritiker kreiden ihr indes eine autoritäre Amtsführung an. Für Drechsler ein "nicht haltbarer Vorwurf". Ein juristisches Nachspiel ist nicht ausgeschlossen. Solange das Verfahren schwebt, werden sich Judel zufolge der Vorstand und die hauptamtlichen Mitarbeiter die Aufgaben der Geschäftsführung teilen.