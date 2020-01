Der 83-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. (Symbolbild) (Andreas Gebert / dpa)

Bei einem Unfall mit einem Lkw ist am Montagmorgen ein 83 Jahre alter Mann in Bremen-Hemelingen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf seinem Pedelec gegen 10.30 Uhr auf der Europaallee stadtauswärts unterwegs, als er von einem abbiegenden Lkw erfasst wurde. Der Lkw wollte von der Bergener Straße in die Europaallee abbiegen.

Der 83-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurden Teile der Europaallee sowie der Bergener Straße teilweise gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter der Telefonnummer 0421 / 3621 4850 zu melden.