Archäologische Funde – wie diese Scherben aus der Böttcherstraße aus dem 13. Jahrhundert – werden mit Fotos dokumentiert. (Koch)

Bremens Landesarchäologie verwahrt unzählige Landkarten, schriftliche Akten zu den bisherigen Ausgrabungen sowie fotografische und zeichnerische Dokumentationen aus gut 100 Jahren archäologischer Arbeit – insgesamt mehr als 150 000 Dokumente. Nachdem die Archäologen bereits seit dem Jahr 2008 auf eine digitale Fotodokumentation während laufender Ausgrabungen setzen, sollen nun auch die Altbestände digitalisiert werden. Landesarchäologin Uta Halle und Andreas Mackeben, Abteilungsleiter im Kulturressort, haben am Montag einen ersten Zwischenstand vorgestellt.

Demnach haben die Archäologen im vergangenen Jahr damit begonnen, die Dia-Bestände des Archivs ins digitale Zeitalter zu überführen – eine Arbeit, die unbedingt nötig ist, um die Dokumentation der Bremer Geschichte aufrecht erhalten zu können, wie Halle betont. „Andere Bundesländer wie das Land Niedersachsen sind hinsichtlich der Digitalisierung ihrer archäologischen Befunde schon deutlich weiter als wir“, sagt sie. „Nachdem wir im vergangenen Jahr Fördermittel aus den Digitalisierungstöpfen des Senats zugesprochen bekommen hatten, haben wir uns zuerst daran gemacht, unsere Dia-Dokumentationen in digitale Form zu übersetzen.“ Hintergrund ist, dass jene Fotoaufnahmen, mit denen die Archäologen alle Ausgrabungen bis zum Jahr 2008 dokumentiert haben, wegen Verschmutzung und Bleiche in ihrem Bestand gefährdet sind.

Bei ihrer Arbeit kommen die Archäologen offenbar gut voran. Von 27 000 gerahmten Dias hat die Landesarchäologie im vergangenen Jahr bereits 21 000 scannen lassen. Hilfe hat sie dabei von einem externen Dienstleister bekommen, dessen Unterstützung über Fördermittel finanziert wird. „Außerdem lässt sich unser Vorhaben nicht ohne eine entsprechende Mannstärke realisieren“, sagt Halle. „Wir haben haben mit dem Geld einen weiteren Archäologen einstellen können, der künftig einen großen Teil seiner Arbeit für Digitalisierungsbelange aufwenden wird.“

Hintergrund dieser Entscheidung ist vor allem der große Berg an Dokumenten, der noch auf eine Bearbeitung wartet. Neben den Dias geht es dabei vorrangig um die Digitalisierung von Kartenmaterial, auf das die Archäologen täglich zugreifen müssen, um auf dessen Basis Stellungnahmen zu geplanten Bauvorhaben im Land zu erarbeiten. „Außerdem gibt es daneben noch weiteres Bildmaterial und Dokumente, die auf eine Bearbeitung warten“, sagt Halle. „Wir gehen alleine bei den Bilddaten von einer Größenordnung um die 150 000 aus. Wie lange es dauern wird, bis das alles digitalisiert ist, können wir nicht abschätzen. Sicherlich aber mehrere Jahre.“

Damit sich das gesammelte Datenmaterial auch bezahlt macht, arbeitet die Landesarchäologie in Bremen seit kurzem in Kooperation mit Kollegen in Niedersachsen und Baden-Württemberg am Aufbau eines länderübergreifenden Fachinformationssystems mit dem Namen „Adabweb“. Es soll die archäologischen Fundstellen in den Ländern bündeln und die Auswertungen der Kartendaten entscheidend erleichtern. „Die Idee ist, dass wir die gesammelten Daten zu Grabungsorten, archäologischen Schutzzonen und Bodendenkmälern auf einer interaktiven Karte verorten“, sagt Halle. „Wer einen Punkt auswählt, bekommt dann auf einen Klick alle uns vorliegenden Informationen über den Fundort zur Verfügung gestellt.“

Die Kulturbehörde begrüßt die Anstrengungen, die die Landesarchäologie in Sachen Digitalisierung unternimmt. „Das ist ein Aspekt des Kulturgutschutzes“, sagt Mackeben. „Die digitale Erfassung der analogen Daten ist ein entscheidender Faktor, um die Historie Bremens archäologisch zu dokumentieren.“ Angesichts des anhaltenden Baubooms sei die Arbeit der Landesarchäologie wichtiger denn je. „Von ihr hängt ab, dass wesentliche Teile des Landesgeschichte nicht für immer verloren gehen.“

Ein Beispiel dafür, welche Folgen ein weiterer Aufschub der Maßnahmen haben könnte, liefert ein Fall, der die Landesarchäologie in den Jahren 2015/16 beschäftigt hat. „Damals haben wir ein Bauvorhaben auf der Reinkenheide in Bremerhaven für archäologisch unbedenklich erklärt, weil auf unseren Karten keine archäologischen Befunde verortet waren“, erinnert sich Halle. „Als dann die Bagger anrollten, stießen wir auf Hinweise auf eine Siedlung aus der römischen Kaiserzeit. Da brannte dann verständlicherweise der Baum.“ Das Bittere sei gewesen, dass sich das Baufeld an der Grenze zu Niedersachsen befunden habe. Und auf den Karten der dortigen Landesarchäologie sei die Siedlung verzeichnet gewesen. „Wenn die Einsicht in die Daten der Kollegen schon damals digital möglich gewesen wäre, hätte sich dieser Ärger verhindern lassen.“

Von „Adabweb“ Gebrauch machen können vorerst nur die Landesbehörden. Langfristig plant die Landesarchäologie auf Basis der Daten aber auch ein archäologisches Portal, das für alle Bürger zugänglich sein soll. Ein Vorbild gibt es bereits: In Niedersachsen wird derzeit ein sogenannter „Digitaler Denkmal Altas“ entwickelt.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Redakteur bei der Rheinischen Post.

