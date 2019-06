Was kann ich im Alltag tun, um die Umwelt zu schützen? Wie kann ich nachhaltiger leben? Diese Fragen beschäftigen zahlreiche Menschen, denn der Klimawandel und das voranschreitende Artensterben sorgt viele.

Bewegungen, wie die Schülerdemonstration Fridays for Future rufen dazu auf, sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Und dieses Engagement kann bereits im Alltag beginnen. Doch viele Menschen wissen nicht, wie sie ihr Leben umweltbewusster gestalten können. Die App Go Green Challenge möchte sie dabei unterstützen. Das Ziel: die Nutzer Schritt für Schritt zu einem nachhaltigen Lebensstil zu verhelfen.

Das Prinzip der App ist simpel. Die Nutzer erhalten tägliche und wöchentliche Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Dabei geht es etwa um Themengebiete wie Energieverbrauch, Müllvermeidung und Mobilität.

Eine Wochenaufgabe, die von der App gestellt wird, lautet etwa: „Kaufe die ganze Woche keine Plastiktüten irgendeiner Art. Benutze stattdessen Einkaufstaschen oder Körbe." Neben den Wochenaufgaben, gibt es auch vielfältige Tagesaufgaben, die von den Nutzern gemeistert werden müssen.

So sollen sie etwa versuchen, einen Tag lang nur regional einzukaufen oder den Müll auf dem Weg zur Arbeit aufzusammeln. Erfüllen die Nutzer die Aufgabe des Tages oder der Woche, können sie ihre Erfolge in der App eintragen – und erhalten dafür Punkte. Diese werden in Form von grünen Blättern dargestellt.

Auf diese spielerische Art sollen die Nutzer angespornt werden, weiterzumachen. Natürlich kann die App nicht die Erfüllung der Aufgaben überprüfen, hier kommt es auf die Ehrlichkeit der Nutzer an. Unter dem Menüpunkt „Statistik“ kann stets überprüft werden, wie viele Aufgaben man in den vergangenen Wochen erfüllt hat.

Mehr zum Thema Maas fordert mehr Bremer Engagement Städte müssen nachhaltiger werden Im Bremer Rathaus vermittelte Heiko Maas, dass das Engagement der einzelnen Städte den Grundstein ... mehr »

Tägliche Umwelttipps klären zudem auf, worauf die Nutzer achten können. So werden sie etwa über den richtigen Wasserkonsum, den Kauf von Elektrogeräten oder über die Vorteile von regionalen Produkten aufgeklärt. Unter dem Punkt „Beitragen“ können die Nutzer auch selbst Ideen zum Umweltschutz eintragen und mit der Community teilen.

Die App Go Green Challenge ist verständlich zu bedienen und übersichtlich gestaltet. Der Lerneffekt ist groß, insbesondere dank der täglichen Umwelttipps. Einige Aufgaben sind teilweise echte Herausforderungen, wie etwa eine Woche lang kein Plastik zu kaufen. Doch eben diese Aufgaben machen den Nutzern bewusst, wie viel sie noch im Alltag verändern können.