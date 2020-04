Nachhilfeunterricht in Corona-Zeiten: Aha-Institutsleiter Sven Jung setzt unter anderem auf Videochats. (Frank Thomas Koch)

Nicht nur die Schulen, auch die Nachhilfeorganisationen haben umdisponiert: Wegen der Corona-Pandemie müssen die Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus lernen. Die Stunden werden unter anderem per Internet gegeben. Einzelnachhilfe ist aber auch trotz Kontaktsperre weiterhin möglich, wenn dafür nur ein Lehrer und ein Schüler zusammenkommen.

„So können wir der aktuellen Pandemie-Situation besonders Rechnung tragen und das Zusammenkommen von Gruppen vermeiden“, sagt Sven Jung. Der Bremer Leiter des Nachhilfeinstituts Aha kümmert sich um die Vermittlung von Lehrkräften an Schüler. Das Institut ist deutschlandweit mit 48 Standorten vertreten und hat sich auf die neue Situation eingestellt: Die Einrichtung wirbt wie andere Nachhilfe-Institute, etwa der Studentenring oder der Studienkreis, auf den Internetseiten mit Online-Unterricht.

Einzelunterricht ist möglich

Bei der Schülerhilfe, die es mehr als 1000 Mal in Deutschland gibt, läuft der Unterricht in der Regel in Gruppen mit drei bis fünf Kindern, Einzelunterricht gibt es bei der Schülerhilfe nicht. Vor der Pandemie kamen die Schüler in die Nachhilfezentren vor Ort, seit der Kontaktsperre hat auch die Schülerhilfe auf Online-Unterricht per Videochat umgestellt. „Je nach Standort wird die Online-Nachhilfe als Einzelunterricht oder in kleinen Gruppen per Videokonferenz abgehalten“, sagt Denise Kirchberger aus der Marketing-Abteilung. Das Online-Angebot habe es auch schon vor der derzeitigen Krise gegeben, jeder fünfte Schüler habe das Angebot genutzt.

Das Aha-Institut hat seine Online-Plattform speziell auf die aktuelle Situation abgestimmt. „Wir waren zwiegespalten“, sagt Jung. „Anfangs hatten die Familien keine Probleme damit, dass unsere Lehrkräfte zu ihnen nach Hause kommen.“ Dies habe sich angesichts der Einschränkungen und des Abstandsgebots wegen der Corona-Pandemie aber geändert. Etwa die Hälfte wolle lieber das Online-Angebot in Anspruch nehmen anstatt die Nachhilfe in den eigenen vier Wänden. Bislang untersagt das Institut den Lehrkräften die Besuche zu Hause nicht. „Dabei ist natürlich immer auf Hygiene und den empfohlenen Abstand von mindestens anderthalb Metern zu achten“, sagt Jung.

Mehr zum Thema Vorstoß aus der Bremer Uni Neue Wege beim E-Learning In Zeiten von Corona sollen Schüler zu Hause lernen - doch in Familien gibt es dafür höchst ... mehr »

Das Online-Portal bietet einen virtuellen Gesprächsraum mit Audio, Video und geteilter Bildschirmarbeit mit Whiteboard, an dem die Lehrkräfte und Schüler etwas schreiben oder anzeigen können. „Oft bearbeiten die Schüler in Absprache mit den Lehrkräften eine Aufgabe, die wird dann ans Whiteboard geworfen und gemeinsam besprochen“, sagt Jung. Das Institut lege besonderen Wert darauf, dass die persönliche Ebene zwischen Schüler und Lehrkraft erhalten bleibe. Gerade Mimik und Gestik sagten viel über das Verständnis von Aufgaben aus. „Per Video verrät der Gesichtsausdruck, ob das Gesagte auch wirklich ankommt“, sagt Jung. Es sei fast so, als wenn Lehrer und Schüler an einem Tisch säßen.

Online-Portal kommt gut an

„Die Lehrkräfte nehmen das Online-Portal grundsätzlich gut auf“, sagt der Institutsleiter. Gerade die jüngeren Lehrkräfte, wie etwa Lehramtsstudierende, seien online fit. Auch vor der Corona-Pandemie sei es häufiger vorgekommen, dass Lehrer und Schüler kurze Fragen über Messenger-Dienste geklärt oder Aufgaben und Lösungen übermittelt hätten. Es gebe aber auch Lehrer, die nicht über das Internet unterrichten wollten. Während der Corona-Zeit seien viele Kinder im Grundschulalter abgesprungen. „Die meisten flüchten erst einmal in die Ferien“, sagt Jung. Im März hätten die Lehrkräfte des Instituts etwa 25 bis 30 Prozent weniger als sonst unterrichtet. Im April seien die Osterferien dazu gekommen.

„Alles in einem haben wir bisher kein großes Leid davon getragen, obwohl uns die Pandemie auch erwischt hat“, sagt der Institutsleiter. Vor allem der Abitur-Jahrgang habe nicht einfach mit der Nachhilfe aufhören können. Ende März hatte das Land Bremen bekanntgegeben, dass die Schüler die Prüfungen trotz der Corona-Krise ablegen müssen. Jetzt werden die Schulen schrittweise wieder geöffnet, auch in Bremen.