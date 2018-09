Miteigentümer Marius Stolz und Barchefin Victoria May mixen künftig im Viertel Smashs, Martinis und Gin-Kreationen. (Christina Kuhaupt)

Der Tresen steht noch da, wo er schon immer stand. Und mit der dunkelgrünen Dschungel-Dekoration bewegen sich die Neuen zumindest auf demselben Kontinent wie ihre Vorgänger. Ansonsten aber erinnert in dem kleinen Laden am Ostertorsteinweg 83 nicht mehr viel an das Bistro Brazil, das nun „Perlen und Primaten“ heißt. Diesen Donnerstag eröffnen Tim Lüllmann, Marius Stolz und Daniel Schnadt zusammen mit Victoria May als Chef de Bar. Sie kennen und können das Geschäft, besitzen seit bald sechs Jahren den „Blauen Fasan“ in der Langenstraße und das „Harbour Coffee“ Auf den Häfen.

„Wir hatten schon länger Lust auf ein weiteres Barprojekt“, erzählt Marius Stolz. Als Shunil Hossain Ende Mai das Brazil aufgab, war die Chance da. Sie stellten ihr Konzept vor, Hossain und Jürgen Schierholz gefiel es. „Jürgen hat uns auch während der Renovierung besucht. Seine Perspektive interessiert uns natürlich“, sagt Stolz. Das Bistro Brazil war lange Jahre für seine Cocktails berühmt, und Cocktails sind auch das Ding der Nachfolger. Das Konzept ähnelt dem des Fasans, „wir haben aber eine andere Karte, das Perlen und Primaten soll keine Kopie des Fasans sein“, sagt Stolz.

Auf der Karte stehen die Klassiker der alkoholischen Mischgetränke, aber auch Eigenkreationen und mit Nüssen oder verschiedensten Gewürzen infusionierte Wodkas, Gins oder Rumsorten. „Zwei Drittel der Getränke kennen die Leute, ein Drittel ist eine Blackbox, mit der wir die Gäste überraschen wollen. Die Karte wird auch saisonal angepasst“, sagt Stolz. Passionsfrucht und Lavendel in einem Daiquiri wäre zum Beispiel so eine Mischung, eine Kümmel-Brombeer-Salbei-Note in einem Gin eine andere, die der Otto­normalgast wohl von sich aus nicht bestellen würde. Stolz: „Jeder Barmann freut sich, wenn er einen Drink nach dem Geschmack des Gastes kreieren darf, wenn man kreativ sein darf.“

700 Namensvorschläge über Facebook

Was alles möglich ist, kann man sich ansehen: Die Gewürze, aber auch getrocknete Blüten und Holzspäne stehen in kleinen Gläsern verpackt auf dem Tresen. Nicht zuletzt deshalb ist das „Perlen und Primaten“ übrigens auch anders als das Bistro Brazil eine Nichtraucherkneipe. Bei der Namensfindung setzte das Fasan-Trio auf die Schwarmintelligenz und bat über Facebook um Namensvorschläge. Mehr als 700 gab es, darunter „echt viele coole“, sagt Stolz. Über die aus ihrer Sicht besten ließen sie abstimmen, der Vorschlag „Perlen und Primaten“ setzte sich gegen „Affenzirkus“, „Lizard“ und „Don Flamingo“ durch. „Damit können wir sehr gut leben“, sagt der Gastronom.

Für den Vorabend der Eröffnung hat das Team eine kleine Runde eingeladen, darunter auch die Besitzer der benachbarten Kneipen und Bars. Stolz: „Wir sind neu im Stadtteil, wollen uns vernünftig eingliedern. Bisher fühlen wir uns nicht als Konkurrenz, sondern im Gegenteil sehr willkommen.“ Das merkt man übrigens auch, wenn man in der noch nicht eröffneten Kneipe sitzt: Ein älterer Herr mit Hut bleibt vor dem geöffneten Fenster stehen, betrachtet die neue Einrichtung und schaut einen Moment bei den Vorbereitungen zu. „Schick geworden. Toll!“, ruft er und geht weiter, kurz darauf bleibt eine eisessende Dame interessiert stehen. Festlegen auf ein bestimmtes Publikum wolle man sich nicht. Eine gute Bar sei wie ein Schmelztiegel, sagt Stolz. „Wir wollen, dass die Gäste einen Ort haben, an dem sie sich wohlfühlen, egal in welcher Stimmung sie gerade sind. Ob man mit Freunden feiert oder nach der Arbeit alleine in Ruhe einen Whisky trinken will.“