Das Restaurant Sara in Findorff wartet mit persischer Küche auf. (Temi Tesfay)

Liebhabern der persischen Küche ist das in Findorff ansässige Restaurant Sara seit vielen Jahren ein Begriff. Entdecker dürfen sich in diesen Tagen dank eines Abhol- und Lieferangebotes eingeladen fühlen, die Speisen aus 1001 Nacht zu Hause zu probieren.

Was es gab: Grillvariation: 1x Kubideh (Lamm- und Rinderhackfleischspieß) sowie 1x Djudje (Spieß mit zarten Hähnchenbrustfilets, mariniert in Zwiebeln, Safran und Limettensaft), als Beilage Safran-Basmatireis (alternativ Salat möglich), Mirza Ghassemi: gegrillte, geräucherte Auberginen und Tomaten, verfeinert mit Knoblauch, Kurkuma, Salz, Pfeffer und mit Eiern gebunden (8,00), Mast-o-Khiar: Joghurt mit klein geschnittenen Gurken und getrockneter, zerriebener Pfefferminze (4,50).

Notiz: Die Speisen können ohne Probleme in der Mikrowelle aufgewärmt werden. Alternativ zu den probierten Gerichten kann ich hier den „Chenjeh“ genannten marinierten Grillspieß mit Lammfilet-Stücken oder „Meigou“ empfehlen: gegrillte Riesengarnelen mit Safran-Dill-Basmatireis als Beilage.

Was es noch gibt: Das Restaurant hat weiterhin die komplette Speisekarte im Angebot.

Wie bestellt werden kann: Die Speisen können wahlweise zur Lieferung oder Abholung bestellt werden. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 17 bis 21.00 Uhr, Sonnabend von 13.30 bis 21.00 Uhr und Sonntag von 13.30 bis 20.00 Uhr. Kontakt: 0176 76591720. Walsroder Straße 6, 28215 Bremen. Das Restaurant findet ihr auch auf Lieferando.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit allerdings geschlossen, viele bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an. In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.