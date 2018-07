Im Galopp an der historischen Tribüne vorbei, davon hat unsere Redakteurin bereits als kleines Kind geträumt. (Christina Kuhaupt)

Seit meiner Kindheit habe ich mir gewünscht, einmal um das Oval der Bremer Rennbahn zu reiten. Jetzt ist der Wunsch Realität geworden: Ich galoppiere mit meiner Oldenburger Fuchsstute Ava über das leuchtend grüne Geläuf. Die Sonne scheint und der Wind rauscht in meinen Ohren. Alles um uns herum ist vergessen. Die Anwesenheit einiger Golfspieler, die sich im Inneren des Ovals tummeln, verliere ich schnell aus meinem Blickfeld.

Ava hat Lust zu galoppieren. Ich auch. Kein Fußgänger, kein Radfahrer und kein Fahrzeug, auf das man Rücksicht nehmen müsste. 2000 Meter am Stück ohne Hindernisse vorwärts reiten. Es gibt so viel Neues zu entdecken auf der Rennbahn, auf der ich in Kindertagen so oft gewesen bin. Zum Beispiel, dass die Sandbahn, über die die Rennpferde aufs Geläuf gelangen, einmal ums Oval herumführt.

Der Rennstall des Bremer Trainers Herbert Dieckmann (Mitte) war zwischenzeitlich bei Barbara Wenkes Großvater eingezogen. (FR)

Geschätzte 500 Meter haben meine Stute und ich hinter uns gebracht. Ava galoppiert noch immer frisch, aber meine Oberschenkel beginnen schwer zu werden. Um meine Kondition ist es anscheinend nicht so gut bestellt, wie gedacht. Gerne würde ich wieder im Sattel Platz nehmen. Ich bleibe zur Entlastung des Pferderückens im sogenannten leichten Sitz in den Steigbügeln stehen.

Diese sind erheblich länger als die der Jockeys, bei denen sich die Knie über dem Widerrist der Pferde berühren. Die Haltung der Jockeys könnte ich niemals einnehmen. Der Beruf hat aber auch nie auf meiner Berufswunschliste gestanden. Warum ich dennoch einmal über die Rennbahn reiten wollte? Weil ich mit englischen Vollblütern aufgewachsen bin.

Ein Hof wird verpachtet

Als ich noch klein war, starb mein Onkel. Meinem Großvater fehlte so der Nachfolger für seinen kleinen landwirtschaftlichen Hof am Rande Worpswedes. Er entschied sich 1972, die Landwirtschaft aufzugeben und seine Scheune und fünf Hektar Land an den Bremer Besitzertrainer Herbert Dieckmann zu verpachten. Kurz danach zogen die Zuchtstuten Pamela, Palmenkrone und Arie in die zum Pferdestall umgebaute Scheune ein. Jahr für Jahr bekamen die drei Pferde Fohlen. Meine Cousine und ich genossen die Zeit im Stall.

Mehr zum Thema Rennbahn in der Bremer Vahr Der Galopp ist Geschichte Die Bremer Galopprennbahn schließt: Nach mehr als hundert Jahren geht am Karfreitag eine Tradition ... mehr »

Ava galoppiert noch immer raumgreifend die Gegengerade hinunter. Vor meinem inneren Auge läuft ein Film ab: Vollblüter, die mit bunt bekleideten Jockeys um die Rennbahn jagen. Dazu die vom Platzsprecher aberwitzig schnell vorgetragene Rangierung der Pferde. Ich habe mich immer gefragt, wie der Sprecher von seiner Kabine in der Nähe der 1907 erbauten Tribüne das gesamte Geläuf überblicken kann. Jetzt kommt mir eine Idee: Am äußeren Rand der entlegensten Kurve entdecke ich einen Hochstand. Hatte dort ein weiterer Sprecher Platz genommen? Eine Antwort erhalte ich beim Vorbeireiten natürlich nicht.

Ich erkunde das Geläuf, über das unter anderem im Juni 1985 Gestüt Fährhofs Lirung flog. Der großrahmige Fuchshengst gewann das Consul-Bayeff-Rennen, die Bremer Derbyvorprüfung. Ein Jahr zuvor hatte an selber Stelle Lirungs Stallgefährte und spätere dreifache Galopper des Jahres, Derbysieger Acatenango, als Zweijähriger sein erstes Rennen gewonnen.

Mit Pferden dieses Kalibers konnte Dieckmann nicht aufwarten. Doch auch er hielt neben seinen drei Zuchtstuten den ein oder anderen Wettkampfteilnehmer. Trainiert wurden die Vierbeiner am Rande eines Feldweges in Worpswede. Im Gedächtnis geblieben ist mir Sirius. Ein kleiner Rappwallach, der ab und an mal siegte und der noch im hohen Alter von 13 Jahren an Jagdrennen teilnahm. Auch Pharao verließ die Rennbahn mehrmals als Sieger über die Hürden. Wie die Jockeys sich mit ihrer Position hoch über dem Pferderücken über die Hindernisse wagen können, ist mir ein Rätsel. Mir erscheinen sie unüberwindbar.

20.000 Besucher drängelten sich auf dem Areal

Wegen Dieckmanns Pferden, die bei meinem Großvater eingezogen waren, ist unsere Familie in den späten 1970er-Jahren oft auf die Rennbahn gepilgert. Insbesondere zu den Plaza-Renntagen, die vom SB Warenhaus Plaza gesponsert wurden. Bis zu 20.000 Besucher drängelten sich damals auf dem Areal, beobachteten die Galopper beim Aufwärmen im Führring, um Indizien für eine sichere Wette zu entdecken. Kurz vor dem Start schoben sie sich im großen Pulk zur Reling des Geläufs. Auf dem Grün zwischen Zielgerade und Tribüne picknickten die Besucher während der Pausen.

Fertigmachen zum langersehnten Ritt: Auf dem Gelände der ehemaligen Trainingsställe wird gesattelt und aufgetrenst. (Christina Kuhaupt)

Beim Aufgalopp überprüften meine Cousine und ich damals, ob wir im Führring gut gewählt hatten. Wetten durften wir auch einige Male. Dafür gab es von meinen Eltern und Großeltern immer ein bisschen Geld. Kleine Summen, die die Spannung ungemein erhöhten. An einen Gewinn kann ich mich nicht erinnern. Ich habe aber auch immer auf das Pferd gesetzt, das ich am schönsten fand. Vorerfolge oder Prognosen der Tageszeitung interessierten mich nicht.

Bei den Plaza-Renntagen, die ganze Familien aufs Areal lockten, faszinierten uns Kinder besonders die Spezialrennen. Dicke Kaltblüter, die mit kurzbeinigen Jockeys im Sattel über die Grasbahn donnerten, dass der Boden bebte. Oder die Haake-Beck-Gespanne mit ihren schwarzen Zugpferden der Rasse Alt Oldenburger und den Ladeflächen voller Bierfässer. Windhunde jagten bei diesen Terminen einer kleinen Tüte oder einem Ball hinterher. An Prominenz fehlte es ebenso wenig. Eines Tages ist sogar der kürzlich verstorbene Schauspieler Wolfgang Völz dabei gewesen. Stolz war ich, als ich zur Stimme von Käpt‘n Blaubär auf die Kutsche steigen durfte.

Viele Erinnerungen sind in den vergangenen Wochen, seit feststand, dass ich auf die Rennbahn darf, im Zeitraffer durch meinen Kopf gejagt. Frank Lenk, der Sprecher des Bremer Rennvereins, hatte den Kontakt zum neuen Pächter der Anlage hergestellt. Das Okay war schnell eingeholt. Einzige Bedingung: Der Ritt sollte an einem Sonntag stattfinden, damit ich nicht den Trainingsbetrieb des Rennstalls störe.

Ausflug mit Begleitung

An diesem Vormittag bin ich nicht allein nach Bremen gefahren. Mein Mann, meine Eltern und meine Tochter Svea begleiten mich. Sie lässt es sich nicht nehmen, ebenfalls aufzusatteln. Wir haben den Pferdeanhänger dort abgestellt, wo mich einst Erfolgstrainer Adolf Wöhler in Empfang genommen hat. In einer Projektwoche zum Thema Pferd besuchten meine Freundinnen und ich als Fünftklässlerinnen die Bremer Rennbahn. Wöhler ließ uns einen Vormittag lang beim Training zuschauen, zeigte uns seine Trainingsställe und entließ uns glücklich mit einem Autogramm.

Wo früher die Pferdeboxen standen, liegt heute ein großer Haufen Steine. Dafür gibt es eine ovale Trainingshalle, die zu meiner Kindheit noch nicht gebaut war. Svea hat das Pferd Philip mitgebracht, der meinem Schwiegervater gehört und auf dem Svea reiten gelernt hat. Seine Anwesenheit tut meiner Ava gut. Sie ist seit jeher als „guckig“ bekannt, das bedeutet, dass sie schreckhafter sein kann, als andere Pferde. An der Seite von Philip fühlt sie sich sicher, bestaunt aber dennoch jedes Werbebanner und jeden Golfer.

Im Trab machen wir uns auf die erste Runde. Für Ava ist es ein Leichtes, Svea und Philip, der mittlerweile 28 Jahre alt ist, abzuhängen. Ebenso spielerisch hat die Konkurrenz vor knapp 40 Jahren ein ums andere Mal die Stute Ricke hinter sich gelassen. Die Dunkelbraune mit der schiefen Blesse ist Ende der 70er-Jahre als Hoffnungsträger in Dieckmanns Stall gekommen. Zwei oder drei Jahre lang hat der Besitzertrainer sein Glück mit der Kronzeuge-Tochter versucht. Vergeblich. Ins Geld lief Ricke nie, obwohl sie manches Mal bis zur 900-Meter-Marke führte. Der Stammbaum ist eben höchstens ein Hinweis auf mögliches Potenzial, aber noch lange kein Garant für Qualität. Vater Kronzeuge war 1964 Zweiter des Deutschen Derbys und wurde von den Turf-Fans 1965 zu Deutschlands Galopper des Jahres gewählt. Ricke mangelte es dennoch an Geschwindigkeit, Ausdauer und Kampfgeist.

Vor gut 20 Jahren – mittlerweile erwachsen – besuchten meine Cousine und ich noch einmal einen Renntag. Ein Revival. Als wir das Gelände betraten und die Bahn vor uns liegen sahen, erinnerten wir uns spontan an den Richterspruch, den wir so oft gehört hatten: „Und am Ende des Feldes: Ricke.“ Für meine Mutter hätten wir uns ab kein besseres Pferd als vierbeinigen Freizeitpartner wünschen können, weshalb wir sie im Herbst 1981 von Dieckmann übernahmen.

Barbara Wenke und Tochter Svea genießen ihren Ritt über das grüne Geläuf in der Vahr. (Christina Kuhaupt)

Mit dem Auszug der englischen Vollblüter aus dem Stall meines Großvaters im Jahr 1987 erlahmte meine Leidenschaft für die Renntage. Zeitungsberichte darüber lese ich noch immer gerne. Aber auf der Bahn bin ich nur noch selten gewesen. Meine Kinder werden nicht in den gleichen Erinnerungen schwelgen können wie ich.

Ein Traum ist wahr geworden

Als das endgültige Aus der vor mehr als 110 Jahren eröffneten Bremer Rennbahn feststand und die Bebauung des Areals beschlossene Sache war, kam wieder der Wunsch auf: einmal über die Rennbahn reiten. Jetzt ist der Traum wahr geworden. Und leider geht er viel zu schnell zu Ende. Ich biege mit Ava auf die Zielgerade ein. Doch statt einen viel umjubelten Schlussspurt hinzulegen, bremst Ava ab. Die Werbebanner. Da hilft auch nicht, dass Svea und Philip am Ende der Geraden auf uns warten.

So sehr mich Avas Gegucke im Dressurunterricht und bei Springstunden ärgert, hier kann ich sie verstehen. Ich freue mich dennoch riesig und ein wenig Applaus gibt es am Ende doch: Vom Balkon des Restaurants, so als ob er von der benachbarten Tribüne käme, jubeln meine Eltern und mein Ehemann. Mein letzter Besuch auf der Bremer Rennbahn war ein Ausflug, den ich nie vergessen werde.