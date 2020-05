In der Nacht zu Montag hat es in der Neustadt einen Polizeieinsatz gegeben. (Carsten Rehder/dpa)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es in der Neustadt einen Vorfall gegeben, bei dem eine Person mit einem Messer verletzt wurde. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Nähere Informationen konnten die Beamten am Montagvormittag noch nicht bekanntgeben. Die Fahndung nach dem Täter halte an, sagte ein Pressesprecher dem WESER-KURIER.