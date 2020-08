In der Überseestadt wurde offenbar eine Person unter einer Betonwand verschüttet. (Christian Butt)

Auf eine Baustelle an der Konsul-Smidt-Straße in der Überseestadt ist eine große Betonwand umgestürzt. Das teilte die Feuerwehr am Nachmittag mit. Demnach habe der zwölf mal drei Meter große Klotz eine Person verschüttet, die jedoch bereits von Feuerwehrleuten befreit werden konnte.

Die Person - es handelt sich um einen Arbeiter - wurde den Rettungskräften übergeben. Auch ein weiterer Mensch ist laut Feuerwehr verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

++ Weitere Informationen folgen in Kürze. ++