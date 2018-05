Wird nicht gründlich gereinigt, können sich in Krankenhäusern multiresistente Keime ausbreiten. (dpa)

Sechseinhalb Jahre nach dem Keimausbruch mit drei toten Frühgeborenen im Klinikum Bremen-Mitte schlagen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Alarm: „Hätten wir morgen einen ähnlichen Ausbruch, könnten wir darauf nicht reagieren, weil es zu wenig Personal in dem Fachreferat Infektionsepidemiologie gibt”, sagt ein Mitarbeiter, der seinen Namen nicht nennen möchte. „Das ist gefährlich.” So könnten etwa vorgeschriebene Hygiene-Kontrollen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Tageskliniken, bei ambulanten Operateuren und in anderen medizinischen Einrichtungen nicht mehr in vollem Umfang vorgenommen werden. Regelmäßige Hygiene-Begehungen sollen unter anderem solche Ausbrüche verhindern. Personalrat und Mitarbeiter des Amtes warnen seit mindestens einem Jahr in Brandbriefen, die dem ­WESER-KURIER vorliegen, vor dieser Gefahr.

Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), deren Behörde für das Gesundheitsamt und damit die Infektionsüberwachung zuständig ist, bestätigt auf Nachfrage: „Die personelle Situation im Gesundheitsamt ist in der Tat eine Herausforderung.” Sie kündigt unverzügliches Handeln an: So sollen zusätzliche Stellen im Infektionsschutz, Zulagen für Ärzte und höhere Tarife für Gesundheitsaufseher gezahlt werden. „Ich bin zuversichtlich, dass das dazu führen wird, dass wir Stellen schneller besetzen.”

Warnung bereits 2017

Bereits Ende März vergangenen Jahres hatte die Vorsitzende des Personalrats für das Gesundheitsamt, Susanne Braaksma, die Senatorin in einer sogenannten Gefährdungsanzeige vor der „sich zuspitzenden Personalsituation” gewarnt: „Der gesundheitliche Schutz der Bremer Bevölkerung kann mit der aktuellen Personalausstattung nach unserer Auffassung nicht mehr gewährleistet werden”, heißt es in dem Schreiben, das dem WESER-KURIER vorliegt. Als Gründe für die kritische Personalsituation zählt die Vorsitzende auf: Notwendige Nachbesetzungen in kritischen Bereichen würden durch die Gesundheitsbehörde verweigert, warfen sie der Ressortchefin vor. Dazu komme die Abwanderung hoch qualifizierter Fachkräfte ins niedersächsische Umland wegen besserer Bezahlung, der hohe Krankenstand im Gesundheitsamt sowie das erhöhte Arbeitsaufkommen. „Wir sehen keine Möglichkeit, die aufgezeigte Gefährdungslage ohne Ihr persönliches Engagement abzuwenden.”

In einem erneuten Schreiben an die Behörde rund ein halbes Jahr später warnten 124 von insgesamt 184 Mitarbeitern des Amtes vor der aus ihrer Sicht prekären Personalsituation: „Bereits jetzt sind wir in zentralen Bereichen des Infektionsschutzes nur noch eingeschränkt in der Lage, angemessen zu reagieren. Wenn es zur nächsten Epidemie kommt, wie in der Vergangenheit der Schweinegrippe, Masern, den Legionellenausbrüchen oder dem Keimskandal im Klinikum Mitte, die ein zügiges und koordiniertes Handeln erfordern, werden wir nicht in der Lage sein, angemessen zu handeln”, heißt es darin. Anlass des Schreibens war auch das Ausscheiden des neuen Gesundheitsamtsleiters Jürgen Duwe, der nach nur zehn Monaten das Handtuch warf und ins Gesundheitsamt nach Hamburg zurückkehrte. Der Posten ist derzeit kommissarisch besetzt.

Künftig bessere Bezahlung

Gesundheitssenatorin Quante-Brandt verwies im Gespräch mit dem ­WESER-KURIER darauf, dass es nicht nur in Bremen schwer sei, Ärztinnen und Ärzte für den Öffentlichen Dienst zu finden. Das sei bundesweit Thema. Um im Vergleich zum Umland konkurrenzfähig zu sein, würden Ärzte und Gesundheitsaufseher in dem Bremer Amt künftig besser bezahlt. „Ein weiterer Punkt ist, dass das Gesundheitsamt sich derzeit neu aufstellt. Der Prozess der Organisationsentwicklung beginnt in der kommenden Woche und wird von meinem Ressort eng begleitet”, betont die Senatorin. Nach dem Brief der Mitarbeiter habe es ein Treffen mit ihnen in der Behörde gegeben. Dabei seien Maßnahmen verabredet worden, um Unterstützung bei der Stellenbesetzung zu geben, so Quante-Brandt. Auch mit der Amtsleitung seien Maßnahmen vereinbart worden, um die Situation zu verbessern.

Auch andere Angebote, die zum Leistungsprofil des Gesundheitsamtes gehören, sind nur eingeschränkt oder gar nicht mehr vertreten: Für eine umfassende reisemedizinische Beratung verweist das Amt auf seiner Homepage etwa an das Landesgesundheitsamt in Hannover oder an das Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Die Gelbfieberimpfstelle ist, nachdem Impfungen zeitweise nicht mehr möglich waren, derzeit eingeschränkt erreichbar.